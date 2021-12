Amsterdam NL V Drukte in sportscholen door corona: "Veel meer contactmomenten dan voorheen"

Bij sportscholen in Amsterdam is het een drukte als nooit tevoren. Sinds de sportscholen om 17.00 uur de deuren moeten sluiten, komen er in een kortere tijd ongeveer net zo veel mensen sporten als eerst.

Ook bij Freshgym in Amsterdam merken ze dit. Bij deze sportschool kwamen voor de maatregelen 300 mensen per dag sporten tussen 07.00 en 23.00 uur. Op dit moment komen er 250 sporters per dag, maar dan tussen 06.30 en 17.00. Eigenaar Markus Torenstra snapt niks van de regel.

Quote "Tussen 15.30 en 17.00 uur is de drukte echt niet normaal" Markus Torenstra, eigenaar SPORTSCHOOL

"Het is echt bizar. De lessen zijn voller en de fitness is ook drukker geworden. Binnen is het niet meer te doen om afstand te houden, er zijn veel meer contactmomenten dan voorheen. Tussen 15.30 en 17.00 uur is de drukte echt niet normaal." Veel mensen die voorheen in de avond naar de sportschool gingen gaan nu in de ochtend vóór werk, snel na werk of zelf tijdens werk. Dat veroorzaakt nieuwe problemen op andere tijden van de dag.

Bert Kops

Bij de sportschool van worstelkampioen Bert Kops, Kops Gym, hebben ze ook last van de drukte. "Het is echt veel drukker dan normaal. Veel mensen die thuis werken kunnen nu in de avond werken en in de middag komen. Ook laten werkgevers hun werknemers overdag sporten." Buiten het feit dat het drukker is, vindt Kops ook dat het belang van sporten onderschat wordt door het kabinet: "Wij sporten allemaal superveel en zijn nooit ziek, als je genoeg sport dan bouw je ook een immuunsysteem op tegen het coronavirus."