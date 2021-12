KNVB-beker: Ajax vergeet monsterscore te maken tegen amateurs van Barendrecht

Met speels gemak heeft Ajax de achtste finales van de KNVB-beker gehaald. In de Johan Cruijff Arena werd derde divisionist Barendrecht met 4-0 verslagen. Daarmee was de bekerhouder heel lief voor de amateurvoetballers, want er werden veel kansen om zeep geholpen.

Barendrecht hield negen minuten het doel schoon. Basisdebutant Kenneth Taylor slechtte de muur op aangeven van Devyne Rensch. De middenvelder nam na een combinatie door het centrum aan met rechts en scoorde met links.

'Slechts' 2-0 bij rust

Het leek toen even richting een monsterscore te gaan, want twee minuten later was het al 2-0. Mohamed Daramy speelde een paar verdedigers uit en versierde een strafschop. Spits Danilo benutte het buitenkansje door de bal rustig in de rechterhoek te schuiven.

Vervolgens duurde het even totdat Ajax verder ging met doelpunten maken. Dat had er vooral mee te maken dat David Neres en Victor Jensen hun vizier niet op scherp hadden staan. Pas vlak na rust werd het 3-0 toen Davy Klaassen met een slim balletje Danilo bediende. De Braziliaan bleef rustig en schoof binnen. Vlak daarvoor wist Barendrecht ook te scoren, maar het feestje ging niet door vanwege buitenspel.

Drie debutanten

Op dat moment stond debutant Youri Regeer al binnen de lijnen. De aanvoerder van Jong Ajax viel aan het begin van de tweede helft in voor Lisandro Martínez, die als enige ook afgelopen zondag tegen AZ (1-2) in de basis stond. Amourricho van Axel Dongen en Kristian Hlynsson (beiden 17) maakten daarna ook hun eerste minuten in Ajax 1. Hlynsson luisterde zijn debuut op met een doelpunt. Hij schoot keihard in de kruising, nadat Ajax de tweede strafschop van de avond kreeg.

Zaterdag is de loting voor de achtste finales van de KNVB-beker. Zondag speelt Ajax in de eredivisie de Klassieker tegen Feyenoord, dat vanavond werd uitgeschakeld na verlenging door FC Twente.

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez (Regeer/46), Tagliafico; Klaassen (Hlynsson/81), Taylor, Jensen (Ünüvar/61); Neres, Danilo, Daramy (Van Axel Dongen/75)