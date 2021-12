Volgend stadsbestuur buigt zich over mogelijk opkopen sociale huurwoningen

Een volgende coalitie buigt zich over de vraag of de gemeente sociale huurwoningen moet gaan opkopen. Dat schrijft wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) in een brief aan de gemeenteraad. Een eerste onderzoek naar het opkopen van de woningen is inmiddels af.

Zijn voorganger, oud-wethouder Laurens Ivens, kondigde in februari aan dat er mogelijk onderzoek gedaan zou worden naar het zelf kopen van woningen die door woningcorporaties te koop waren gezet. De gemeente vreest dat ze daardoor alleen beschikbaar zijn voor hoge inkomens en overweegt dat dus te voorkomen.

Belasting

De verhuurderheffing is al jaren omstreden. Het is een belasting die verhuurders van meer dan vijftig huurwoningen in de sociale sector moeten betalen. Woningcorporaties zeggen dat ze hierdoor te weinig geld voor de bouw van nieuwe woningen hebben en daarom sociale huurwoningen die vrijkomen moeten verkopen.

De landelijke VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben vandaag wel in het regeerakkoord geschreven dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Ivens zei in februari al dat het opkopen in dat geval niet meer nodig is. Wedemeijer schrijft vandaag iets soortgelijks: "Mocht de investeringsruimte van de corporaties substantieel verruimd gaan worden door het nieuwe kabinet, is er geen aanleiding meer om verder te gaan op het onderzochte pad."

Nog jaren

Toch is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de verhuurderheffing precies wordt afgeschaft. Volgens de woordvoerder van Wedemeijer zal de verhuurderheffing de komende jaren nog wel blijven en is het plan voor het opkopen daardoor nog niet van de baan.

Wedemeijer schrijft in de brief verder dat de onderzochte scenario’s 'stof voor een inhoudelijke verdieping samen met de corporaties' geven. Na de verkiezingen zou een volgend stadsbestuur er dus mee verder kunnen gaan