Rijkswaterstaat praat Den Helder online bij over toekomst Lange Jaap

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat zullen de inwoners inlichten over de situatie rond de vuurtoren, onder andere door vragen te beantwoorden. "Het gaat om een stukje verantwoording en gezichtsbehoud", laat woordvoerder Joyce in ‘t Veld van de gemeente Den Helder weten. Overigens is de gemeente niet betrokken bij de organisatie van de bijeenkomst.

Slechte staat

De Lange Jaap verkeert in slechte staat, zo bleek eerder uit onderzoek: er zitten onder meer scheuren in de wand en in de vloeren. Ook zit er roest in de voegen. Omdat de situatie in en rond de toren daardoor onveilig is, werd de omgeving van de toren in september afgezet.

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed willen nu nog één poging doen om de vuurtoren te stutten. Om te onderzoeken of dat mogelijk is, hebben ze een expert en een hoogleraar ingeschakeld. Zij zullen ook bekijken of de vuurtoren op de lange termijn kan worden behouden. Eind januari wordt daarover een besluit genomen.