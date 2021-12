Selfieparadijs in kerstsfeer biedt 'mooie herinnering' aan dag shoppen in binnenstad

Een selfie met een kerstman, in een ballenbak of in een arrenslee: alles in het nieuwe selfiehouse in de Haarlemse Grote Houtstraat is zo ingericht dat je de perfecte selfie in kerstsfeer kan maken. Jong en oud kunnen er de komende vier weken plaatjes schieten om op sociale media te delen of op een kerstkaart te laten drukken.

Kerstselfies maken in Haarlems selfiehouse

"Welkom in het selfieparadijs", zegt initiatiefnemer Chantal Bakhuis lachend. "Eigenlijk wist ik vijf dagen geleden ook nog niet dat we dit mochten doen, dus we hebben alles op het laatste moment snel moeten regelen. Het is een wonder dat het allemaal gelukt is." Leegstand Naast alle kerstattributen en een lichtgevende boog waar bezoekers onderdoor kunnen lopen, schalt er uit de speakers de ene na de andere kersthit. Volgens Bakhuis is haar 'selfieparadijs' een goed voorbeeld van hoe leegstaande winkelpanden een tijdelijke andere bestemming kunnen krijgen. "Ik ben sowieso een fan van shop-up", zegt ze. "Zo kunnen mensen die aan het shoppen zijn, naast iets kopen ook een herinnering maken; het is meer dan shoppen. En uiteindelijk is dat goed voor de winkels."

Chantal werkt voor haar selfiestore dan ook samen met de winkeliers in de binnenstad. "Je kan hier gratis naar binnen als je een kassabon van die dag kan laten zien van minimaal 9,50 euro. Zo hebben mensen een mooie herinnering als ze aan het shoppen zijn en komen er hopelijk meer mensen naar de stad. En dat is geen slechte ontwikkeling, er staan namelijk best wat panden leeg." Selfie? Mieke, van wie er net een foto is gemaakt, vindt ook dat zulke ideeën bijdragen om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Van selfies heeft ze alleen nog nooit gehoord.

"Ik weet eigenlijk niet wat een selfie is. Ik laat mijzelf altijd liever fotograferen door knappe mannen." Toch ziet ze dit plan wel zitten. "Ik vind dit een enorm leuk initiatief, vooral voor de winkeliers. Zo is er iets minder leegstand." Anna-Marie die in een arrenslee zit, vindt het concept enig. "Het is heel leuk. Vooral in de deze barre tijden. Ja, hier word ik nou echt vrolijk van." Het selfiehouse is tot 10 januari te bezoeken.