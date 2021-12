Nieuw metrosysteem zorgt inderdaad voor 'aanzienlijk' deel vertragingen

Het nieuwe beveiligingssysteem CBTC blijkt de afgelopen weken inderdaad voor een groot percentage van de vertragingen van de metro's te hebben gezorgd. Dat is te zien in een grafiek die wethouder Egbert de Vries (Vervoer) naar gemeenteraadsleden heeft gestuurd.

De Vries schrijft dat het systeem een "aanzienlijk deel van de totale rituitval veroorzaakt". Op 20 van de 43 dagen werd het grootste deel van de vertragingen veroorzaakt door het nieuwe systeem.

Een van de uitschieters was op 20 november. Dat kwam doordat het metroverkeer toen bijna twee uur lang stil lag door een storing. Maar opvallender is misschien wel dat het systeem inderdaad vrijwel dagelijks zorgt voor uitval van losse ritten. Dashboard AT5 vroeg vorige week naar een overzicht van de storingen, maar een woordvoerder van De Vries zei toen nog dat deze cijfers niet beschikbaar waren omdat er nog aan een dashboard gewerkt zou worden dat dit registreert. Wel had De Vries eerder al geschreven dat het vaak om 1 tot 3 procent van het dagelijkse aantal storingen gaat, iets dat nu inderdaad ook te zien is. De wethouder schrijft vandaag in de brief ook dat deze grafiek ook nog onvoldoende inzicht geeft. "Daarom zal het dashboard worden uitgebreid met een aantal andere indicatoren zoals punctualiteit, indicator

voor de kwaliteit van de reisinformatie en klachten van reizigers." Een eerste versie van dat dashboard moet in januari af zijn.

Quote "De afweging zal onderdeel vormen van een bredere dialoog over de toekomst van het metronet" egbert de vries, wethouder vervoer

De Vries liet eerder dit jaar weten dat de storingen deels komen doordat er in de stad met verschillende soorten metrolijnen gewerkt wordt, het zogenoemde vervlochten rijden. D66-raadslid Jan-Bert Vroege wilde daarom weten of de metrolijnen in de stad ontvlochten konden worden. Maar de wethouder schrijft vandaag dat daar voorlopig niet voor gekozen wordt. De kans op het volledig platliggen van metro's, door zogenoemde global holds, zou met het ontvlechten namelijk niet kleiner worden. Wel zou het de effecten van uitval en vertraging van individuele metro's verkleinen. Maar door het ontvlechten moeten reizigers vaker overstappen, bovendien is er een voorbereiding van een halfjaar voor nodig. "Daarom is hier nu nog niet toe besloten en zal de afweging

onderdeel vormen van een bredere dialoog over de toekomst van het metronet."

Omgaan met kwetsbaarheden In de brief benadrukt De Vries dat het hele metronet sinds 20 november niet meer volledig heeft platgelegen. Dat zou mede komen doordat de verkeersleiding van het GVB, in samenwerking met de Franse leverancier van het systeem, 'steeds meer ervaren raakt in het omgaan met kwetsbaarheden van het systeem'. Mocht het metroverkeer toch weer platgelegd worden, dan kan er waarschijnlijk na een half uur opgestart worden. Dat duurde eerder meestal een uur. Ook tekent de gemeente in januari een samenwerkingsovereenkomst met de leverancier die tot en met 2029 loopt. Dit omdat het implementeren van het systeem volgens De Vries 'altijd een langjarig proces is'.