Gemakkelijke bekerzege van AZ op B-elftal Heracles Almelo

Zonder al te veel moeite heeft AZ zich geplaatst voor de laatste zestien in de KNVB-beker. In Alkmaar werd eredivisieclub Heracles Almelo vanavond met 4-1 verslagen. Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson (twee keer) en Yusuf Barasi maakten de doelpunten voor de Noord-Hollanders.

Tegenstander Heracles Almelo begon met een sterk gewijzigd elftal. Trainer Frank Wormuth vindt de eredivisie belangrijker, want de Almeloërs verkeren in degradatienood op de vijftiende plaats. Er stonden negen andere spelers in de basis dan afgelopen weekend tegen Vitesse. AZ-trainer Pascal Jansen koos wel voor zijn sterkste opstelling. Tijjani Reijnders was de enige wijziging ten opzichte van zondag tegen Ajax (2-1 zege). De middenvelder verving de geblesseerde Fredrik Midtsjø.

Pavlidis zet goede vorm door

De goede vorm van de laatste week werd direct doorgezet door AZ. Binnen twee minuten was het al raak door Pavlidis. Na een paar kapbewegingen schoot de Griekse spits de bal simpel langs keeper Koen Bucker. Het was alweer zijn vierde doelpunt in de laatste vijf duels.

Met de voorsprong op zak gingen de Alkmaarders op zoek naar de tweede goal. Na een paar mogelijkheden voor beide ploegen was het Karlsson die voor de 2-0 zorgde. Op aangeven van Yukinari Sugawara schoot de Zweedse linksbuiten de bal vanaf een meter of twaalf mooi in de kruising.

Schitterende tegengoal

Heracles leek rijp voor de slacht, maar plots werd het weer spannend. Bilal Basacikoglu haalde uit vanaf 25 meter en zijn schot ging heel fraai in de linkerbovenhoek. Peter Vindahl dook nog wel, maar de doelman van AZ was kansloos op de inzet van de ex-Feyenoorder.

Ondanks het B-team bij de bezoekers bleef het lang een wedstrijd in Alkmaar. Karlsson maakte in de 76e minuut aan alle onzekerheid een einde door de eerste echte kans van de tweede helft te benutten. Hij wist te scoren in twee instanties nadat invaller Zakaria Aboukhlal het doel onder vuur had genomen.

Eerste treffer Barasi

Het slotakkoord was voor jongeling Barasi. Vier minuten na zijn invalbeurt werd hij alleen op het doel afgestuurd door aanvoerder Owen Wijndal. De aanvaller van Jong AZ passeerde Bucker en schoot de bal in het lege doel: 4-1.

Zaterdagavond is de loting voor de achtste finales in de KNVB-beker.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry, Hatzidiakos (Beukema/80), Martins Indi, Wijndal; Reijnders, Clasie (Koopmeiners/80), De Wit (Barasi/80); Sugawara (Aboukhlal/57), Pavlidis (Gudmundsson/57), Karlsson