Karen bouwt sportschool in garage voor buurtgenoten: "Om even stoom af te blazen"

'Met elkaar en voor elkaar', is het motto waarmee Karen Blanken uit de Vijfhoek in Haarlem haar garage anderhalf jaar geleden ombouwde tot een heuse sportschool aan huis. Zo konden kennissen, vrienden en mensen uit de buurt blijven sporten tijdens de lockdown. En nog altijd wordt er goed gebruik gemaakt van de gratis gym.

"Want mentale gezondheid is ontzettend belangrijk", vult Pien haar moeder aan. "We vonden het belangrijk dat mensen konden blijven sporten. Ze bellen altijd om te vragen of de ruimte vrij is. Dan komen ze een uurtje tussen werk door om hier stoom af te blazen."

Met haar dochter Pien, die in een sportschool werkt, heeft Karen haar garage tijdens de eerste lockdown leeggehaald en opgeknapt. "En toen hebben we er een kleine sportschool van gemaakt. We hebben tweedehands apparaten gekregen en gekeken wat we nog meer nodig hadden om te kunnen trainen."

"We zijn erg begaan met onze buurt, het is net een klein dorp"

De sportschool van Karen en Pien is een echt buurtinitiatief en niet publiek toegankelijk. "Het is bedoeld voor onze kennissen en vrienden. Voor mensen hier uit de Vijfhoek. We zijn erg begaan met iedereen die hier woont, het is net een klein dorp. We doen het met elkaar en voor elkaar en ik hoop dat het andere mensen in de regio inspireert om ook zoiets voor de buurt te organiseren."

Stijn Melger woont al zijn hele leven naast het gezin en kent ze goed. "Nadat de ruimte klaar was, ben ik hier meteen een paar keer wezen sporten. Het voelt een beetje als een privé-sportschool. Ik vind het heel tof hoe ze het aanpakken en waardeer het erg dat ze dit voor de buurt doen."

Voor expat Marina Li Roux uit Zuid-Afrika, die ook in de buurt woont, heeft de sportruimte meer voordelen. "Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen, was het lastig om mensen te leren kennen vanwege de lockdown. En door hen heb ik nu wel wat mensen ontmoet. Maar bovenal ben ik ze erg dankbaar dat ik gratis gebruik mag maken van de ruimte en zo mijn conditie kan verbeteren."

Regels

Karen benadrukt dat de thuisgym niet is ontstaan om de coronamaatregelen te ondermijnen maar om op een positieve manier om te gaan met wat nog wel kan en mag. "Daarom let ik er erg streng op dat alle regels worden nageleefd. Zo mag er altijd maar één persoon tegelijk trainen, desinfecteren we de apparatuur tussen de sportsessies door en wordt er niet 's avonds gesport."