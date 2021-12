June deelt weer Dankjewelpakketten uit: deze helden kregen er vorig jaar één

NH Radio-presentator June Hoogcarspel deelt ook dit jaar Dankjewelpakketten uit aan regiogenoten die zich belangeloos voor anderen inzetten en het daarom verdienen om nu zelf eens iets te krijgen. Met mensen die vorig jaar zo'n kerstpakket kregen, blikken we terug. "Het is altijd leuk om iets te krijgen. Ik voelde me vereerd", zegt Jan Kooijman uit Zwaag.

Presentatrice June Hoogcarspel deelt een Dankjewelpakket uit. - NH Nieuws

Kooijman is een van de drijvende krachten achter de Kinderfietsjes Actie in Zwaag. Hij zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel zwaar hebben, toch een fiets kunnen krijgen. De meeste fietsen zijn tweedehands: die knapt Kooijman samen met anderen op in de werkplaats. Ook zijn er nieuwe fietsjes bij, die gekocht worden van het geld van sponsoren. "Het is heel mooi als je een kindje blij kunt maken in deze moeilijke tijd voor iedereen. De lach op het gezicht van die kinderen: daar doen we het voor."

De Kinderfietsjes Actie ging in 2018 van start. Inmiddels hebben Kooijman en zijn collega's al zo'n 2.200 fietsen weggegeven. "We hebben het ene schrijnende geval na het andere. Zo hadden we ook iemand die een hersenbloeding had gehad en van ons een driewieler kreeg. Hij huilde van blijdschap. Iedereen die we kunnen helpen, helpen we." Het Dankjewelpakket was voor Kooijman ook een stimulans om de actie voort te zetten. "We gaan gewoon door. Mensen blijven ons vragen. Ik denk dat we volgend jaar nog veel meer aanvragen krijgen. De ene keer duurt het opknappen een week, de andere keer een maand of langer. Ik wil iedereen bedanken, ook de sponsoren."

Jan Kooijman repareert een kinderfietsje in de werkplaats - NH Nieuws

Speciale kruidenier Ook Carleen de Lange kreeg het afgelopen jaar een Dankjewelpakket. "Het was een hele grote verrassing. Ik verwachtte het niet; ik was ontroerd." De Lange geeft mensen die het financieel moeilijk hebben in Betondorp in Amsterdam Oost voedsel en kleding. "We hebben een speciale kruidenier, die drie keer in de week open is. Twee keer in de week reiken we maaltijden uit. Op vrijdag is de winkel open voor onder andere verse producten, zoals groente en fruit." Het idee voor de kruidenier voor armere mensen ontstond vorig jaar, toen de coronapandemie uitbrak. "Ik ging toen rondlopen door de buurt en maakte praatjes met oudere mensen. Toen ontdekte ik dat er veel mensen waren die niet veel geld hadden."Inmiddels leveren verschillende mensen, bedrijven en organisaties de maaltijden aan. "Vrienden van ons maken maaltijden, maar we krijgen ze ook via het buurthuis en de catering in het dorp. De bakker sponsort ons ook altijd goed." Vloeren leggen en onderbroeken uitdelen De hulp van De Lange en haar collega's gaat verder dan het uitdelen van voedsel. "We hebben bij twee huizen zelfs vloeren gelegd. Die mensen leefden op betonnen vloeren. Maar we hebben ook koelkasten geleverd en onderbroeken. En we hebben eerste hulp aangeboden bij financiële problemen." De mensen die geholpen worden, waarderen dat over het algemeen zeer, zegt De Lange. "Mensen zijn zo dankbaar. Je merkt wel dat sommigen er een beetje aan gaan wennen en een grote mond krijgen, maar het merendeel is dankbaar."

De Lange was vorig jaar op haar beurt blij met het Dankjewelpakket. "Maar al krijg ik niets, ik ga gewoon door. Er moet wel iemand bij, want de gemeente is gestopt met de subsidie. Ik hoop dat iemand ons dit jaar weer heeft genomineerd voor jullie Dankjewelpakket!" Wil jij ook iemand uit Noord-Holland verrassen met een Dankjewelpakket? Geef diegene dan snel op: nomineren kan nog tot en met vrijdag 17 december.