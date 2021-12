Wat zeggen de cijfertjes? Gelijkspel FC Volendam uitgesloten, bij Telstar juist niet

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de twintigste speelronde in de eerste divisie. Op papier is Almere City-uit een lastig duel voor koploper FC Volendam. Telstar neemt het op tegen Jong PSV en in driekwart van de wedstrijden tegen de Eindhovenaren staat hetzelfde resultaat op het scorebord.

FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani - Pro Shots / Ron Baltus

Almere City - FC Volendam Geen gelijkspel:

Er is een opvallende reeks gaande bij Almere City - FC Volendam. De eerste drie keer werd het gelijk, daarna won één van beide teams vijf keer op rij, daarna werd het weer drie keer een gelijkspel en de laatste vier ontmoetingen leverden weer een winnaar op. Om dit rijtje door te zetten mag het morgen niet gelijk worden. Verschil altijd twee of minder:

Het is nog nooit gebeurd dat een wedstrijd tussen Almere City en FC Volendam in Flevoland eindigde met meer dan twee doelpunten verschil. Twaalf keer was het verschil maximaal één goal. FC Volendam maakte twee maal twee goals meer (0-2 en 1-3), Almere City deed dat één keer (2-0). Ongeslagen reeks FC Volendam:

De nummer één op de ranglijst heeft al zeventien wedstrijden niet verloren in de eerste divisie. Als Volendam morgen gelijk speelt of wint, dan is alleen de reeks van 7 september 1969 tot en met 5 april 1970 beter. Toen bleef FC Volendam 21 wedstrijden op rij ongeslagen. Vaker verloren dan gewonnen:

Pas vijftien keer ging FC Volendam in de competitie op bezoek bij Almere City. Er werd vier keer gewonnen en vijf keer verloren. De andere zes duels eindigden logischerwijs in een gelijkspel. Vorig seizoen:

Een van de vier overwinningen in Almere was eerder dit jaar. Bij rust was de 1-2 eindstand al bereikt. Brian Plat zorgde voor een snelle Volendamse voorsprong, waarna Tim Receveur gelijk maakte. Inter-huurling Samuele Mulattieri, die inmiddels bij FC Crotone speelt, maakte daarna een van zijn achttien treffers.

Telstar scoort op bezoek bij Jong PSV - Pro Shots / Marcel van Dorst

Telstar - Jong PSV Zespuntenwedstrijd:

Voor Telstar betekent de ontmoeting met Jong PSV aanhaken of afhaken. Op dit moment hebben de Velsenaren 19 punten uit 19 wedstrijden en staan 17e. De Eindhovense beloftenploeg heeft drie punten meer en staan 13e. Een overwinning kan voor Telstar een sprong op de ranglijst zijn. Laatste overwinning:

In de competitie verkeert Telstar momenteel in zwaar weer. De laatste overwinning dateert alweer van 18 oktober. De tegenstander toen was uitgerekend Jong PSV (2-3). Jong PSV verloor de laatste twee wedstrijden toevallig ook met die uitslag van De Graafschap en FC Volendam.

Doorbekeren:

Hoewel het in de competitie uiterst moeizaam gaat, boekte Telstar wel een zege in de beker. De amateurs van Spakenburg werden afgelopen dinsdag met moeite na verlenging met 5-3 verslagen. Gelijkspel:

Telstar en Jong PSV speelden in het verleden acht wedstrijden in Velsen-Zuid tegen elkaar. Opvallend genoeg eindigde de wedstrijd in drie kwart van de gevallen in een gelijkspel (zes keer). Jong PSV won één keer en Telstar won één keer.

Topscorers aan elkaar gewaagd:

Glynor Plet is de topscorer bij de Witte Leeuwen met zes doelpunten in alle competities. Johan Bakayoko is met hetzelfde aantal doelpunten de meest trefzekere speler bij de Eindhovenaren. De spits van Jong PSV heeft echter iets minder minuten nodig voor zijn doelpunten. Plet maakt 0,26 doelpunten per wedstrijd en Bakayooko 0,35.