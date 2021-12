Demonstratie tegen erfpachtbeleid: "Zet huiseigenaren niet klem"

Voor de Stopera in Amsterdam werd vanmiddag gedemonstreerd tegen het huidige erfpachtbeleid in de stad. Tientallen demonstranten hadden zich verzameld om hun onvrede te uiten.

Naar hun mening is de oneerlijkheid van de huidige erfpachtregeling een groot probleem voor huizenbezitters in de stad.

"Erfpacht is een heel groot dossier in Amsterdam waar 150.000 huiseigenaren mee te maken hebben", aldus Koen de Lange, voorzitter Stichting Erfpachters Belang Amsterdam. "In het afgelopen jaar is een belangrijk onderzoeksrapport verschenen van Berenschot, een onderzoeksbureau. Daarover zou de gemeenteraad op 1 december stemmen. Wat is er nu gebeurd? Op het allerlaatste moment is dat onderwerp van de agenda gehaald." Dat zit de erfpachters die zich verzamelden op het plein voor de Stopera dwars.

Nieuw stelsel

Als een woning op grond van de gemeente staat, moet daarvoor een vergoeding betaald worden, de zogeheten canon. In 2017 besloot de gemeente om na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel in te voeren. Woningbezitters konden hierdoor overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. De demonstranten vinden het proces rondom de besluitvorming van dit nieuwe stelsel niet duidelijk en eisen transparantie.

"Een heel groot deel wat er gebeurd is, is geheim", oordeelt Koen de Lange. "Mensen worden geconfronteerd met een geheime berekening die niet duidelijk en niet eerlijk is."