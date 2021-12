Hoornse raad eist onafhankelijk onderzoek naar aanbesteding toeristisch informatiepunt

Een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de aanbestedingsprocedure van het nieuwe toeristische informatiepunt − in de voormalige viskiosk − in de haven van Hoorn. De Realistische Partij zegt te kunnen onderbouwen dat het fietsverhuurbedrijf, dat erin komt, een voorkeursbehandeling heeft gekregen.

Menno Jas, van De Realistische Partij (DRP), had gisteravond in de raadsvergadering kritiek op het ambtelijke apparaat van de gemeente. Er zouden vroegtijdig gesprekken gevoerd zijn met het fietsverhuurbedrijf, die hen in het voordeel zouden zijn. Ook zouden er spelregels gedurende het proces gewijzigd zijn, opnieuw in voordeel van de nieuwe uitbater.

Google Streetview

De wethouder ontkrachtte in eerste instantie die bewering. Er zou volgens hem geen sprake zijn van het bevooroordelen van één partij en dat het aanbestedingsproces transparant verlopen zou zijn. Maar concludeerde toch − gezien de hoeveelheid vragen bij de raad − dat een onafhankelijk onderzoek op zijn plaats is. 'Schijn voorkomen' Het is volgens raadslid Robert Vinkenborg van groot belang dat 'alle schijn van vooringenomenheid moet worden voorkomen'. Zo zou volgens hem in een concept advertentietekst 'gezocht zijn naar een verhuurder van fietsen'. Wat volgens Vinkenborg andere partijen uitsloot. Maar dat was volgens wethouder Broersma geen criterium wat in de aanbesteding van belang zou zijn geweest. De gemeenteraad was afgelopen zomer al weinig enthousiast over het vertrek van de voormalige viskraam en de transparantie rondom het proces, toen net bekend werd gemaakt dat een fietsverhuurbedrijf het pand zou betrekken. Eigenaar Bob Besselink kwam gisteravond persoonlijk zijn verhaal doen tijdens de raadvergadering, om zo te vertellen hoe het gelopen was. Maar ook om de raad een mogelijkheid te geven om hierover vragen te stellen. "Het was een openbare aanbesteding, waarvoor elf partijen gereageerd hebben. Daar is een keus uit gemaakt", zegt Besselink. Opening Aankomende zaterdag wordt het toeristisch punt geopend. Besselink: "Het wordt een toeristisch informatiepunt met een fietsverhuur ernaast." Sinds vorig jaar augustus is Besselink actief met zijn fietsverhuurbedrijf op de Kleine Noord. "Ik wil heel graag iets doen voor de stad. Ik ben een echte Horinees. Ik wil dat onze komst hier wat betekent en wat teweegbrengt." Wat de gevolgen van het onderzoek zullen zijn, werd vooralsnog gisteravond niet duidelijk. In februari buigt de raad zich over de onderzoekvragen. Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Bob Besselink.