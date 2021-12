Winnaars Schalkwijk aan Zet bekend: plannen voor een groenere en socialere buurt

1. Fleurige Entree Molenwijk

Frans van Oerle gaat de middenbermen van de Groningenlaan, Betuwelaan en Zuiderzeelaan vol planten met bloembollen, waardoor 'de Entree van Molenwijk' een stuk vrolijker wordt.

2. Groene Stoep Bernadottelaan

Claudia gaat grote bloembakken plaatsen op de stoep van de Bernadottelaan. Zo wordt de stoep veiliger voor voetgangers, want er is nog wel eens overlast van parkerende auto's. En de bloemen zijn natuurlijk ook gunstig voor het welzijn van de bijtjes in Schalkwijk.

3. Minder eenzaam door gezonde maaltijden

Stichting Jongeren in Beweging gaat één keer per week koken in de keuken van wijkcentrum De Ringvaart. Iedereen is welkom om een gezonde maaltijd te komen eten en natuurlijk gezellig met elkaar kennis te maken.

4. Lees- en taalclub Schalkwijk

Mohamed Mounji wil twee uur per week de kinderen in Schalkwijk helpen om hun taal te ontwikkelen. Lezen, schrijven, zingen en hopelijk lukt het om een Schalkwijkse leesclub op te zetten, samen met een kinderboekenschrijfster.

5. 'Plein Duitslandlaan, het vervolg!'

Ilse van der Fits wil het speelplein van basisschool De Piramide nog mooier maken. Ze hadden het al zelf helemaal 'vergroend', waardoor kinderen spelenderwijs met de natuur kennis konden maken. Het geld van Schalkwijk aan Zet willen ze gebruiken voor de aanschaf van nieuwe boombankjes en een nieuw klimrek.