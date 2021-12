Nul aanhoudingen na 38 dumpingen drugsafval: hoe criminelen uit handen van justitie blijven

Tientallen jerrycans langs de weg in Vijfhuizen, een zwaar vervuilde sloot in Uitgeest en bijna 200 vaten met een chemische vloeistof op een bouwplaats in Hoofddorp. Het is slechts een greep uit de voorbeelden van tientallen dumpingen van chemisch drugsafval in Noord-Holland dit jaar. In totaal zijn 38 dumpingen bekend bij de politie, maar niemand werd aangehouden.

Dat blijkt uit cijfers van de politie Noord-Holland en Amsterdam, opgevraagd door NH Nieuws. Afval van drugslabs De dumpingen zijn over heel Noord-Holland verspreid, maar ruim de helft (18) van alle chemische dumpingen waren in Amsterdam en omgeving. Het afval is afkomstig uit drugslabs waar bij de productie van synthetische drugs als MDMA en amfetamine, vloeibare stoffen vrijkomen. De producenten moeten van de troep af en dumpen het dus waar zij zich veilig wanen. Bekijk onder waar het afgelopen jaar in jouw buurt drugsafval is gedumpt. Tekst gaat verder onder afbeelding.

'Lastig traceerbaar' Dat de criminelen ongestoord hun chemisch afval kunnen dumpen blijkt wel uit het feit dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Zowel de politie Noord-Holland als de eenheid Amsterdam heeft niemand aangehouden op verdenking van het dumpen van drugsafval. En dus lijkt het erop dat de criminelen ongestoord hun afval kwijt kunnen. "Het is erg lastig om verdachten in het vizier te krijgen. Dit komt omdat dumpingen vaak 's nachts en op afgelegen plekken gebeuren. Daarnaast doen ze het op manieren die lastig traceerbaar zijn", vertelt Emile Delahaij, coördinator synthetische drugs van de politie Noord-Holland.

En dat bevestigt criminoloog Shanna Mehlbaum: "Het is niet opvallend dat er geen aanhoudingen zijn geweest. Het lukt de politie eigenlijk alleen als ze iemand op heterdaad betrappen, en dat is sporadisch. Ik ken zelf maar één of twee gevallen waarbij een dumper is veroordeeld. Wat je vaak ziet, is dat dumpingen in het buitengebied zijn, waar bijna niemand komt." "Daarbij kun je je afvragen hoeveel nut het heeft om iemand aan te houden die het drugsafval dumpt. Wij zagen in een onderzoek bijvoorbeeld dat diegene die dumpen, niet diegene zijn die hoog in de pikorde zitten van de organisatie. Dus daar voorkom je het niet mee", aldus Mehlbaum.

Daarnaast doet de politie lang niet onderzoek naar alle dumpingen. Een anonieme bron, werkzaam bij een van de verwerkingsbedrijven van het afval, vertelt: "Het afval wordt gewoon naar een verwerker gebracht, daarna hoor je er nooit meer wat van." Een woordvoerder ontkent dat er weinig onderzoek wordt gedaan: "Wij doen onderzoek naar alle dumpingen. Soms vallen onderzoeken eerder stil dan we zouden willen wegens gebrek aan (nieuwe) aanknopingspunten. Hoe meer aanknopingspunten wij hebben voor verder onderzoek, hoe beter."

'Onzichtbare dumpingen' Volgens criminoloog Shanna Mehlbaum zijn de 38 dumpingen die bekend zijn bij de politie enkel het topje van de ijsberg: "Naast de klassieke vatendump wordt ook afval geloosd in riolen, sloten en putten." Volgens Mehlbaum de veiligste manier voor criminelen om ongezien van hun afval af te komen. Waterschappen maken zich zorgen over het gebrek aan cijfers en opsporing, want wat voor gevolgen hebben dit soort dumpingen op het water waar wij zomers in zwemmen en koeien uit drinken? Hierover vanmiddag meer.