Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de stad?

Dit akkoord geeft het vertrouwen dat we de Woon-, Klimaat- en Onderwijscrisis oplossen.

- Grootste investering in Onderwijs, verhoging salarissen

- €35 miljard voor een Klimaatfonds

- Wonen een superprioriteit, verhuurdersheffing weg 100k woningen per jaar

- gratis kinderopvang