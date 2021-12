Oud-burgemeester Jan Stuifbergen (92) overleden

Oud-burgemeester Jan Stuifbergen van onder meer Bovenkarspel en Heerhugowaard is vorige week overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Stuifbergen is 92 jaar oud geworden.

De in Heiloo geboren Stuifbergen was burgemeester in Heerhugowaard van 1980 tot zijn pensioen in 1994. Daarvoor was hij burgervader in gemeente Bovenkarspel en later ook Grootebroek, die in 1979 fuseerden tot de gemeente Stede Broec.

In Heerhugowaard had hij een grote rol in de groei van de gemeente, meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal. Zo maakte hij zich hard voor de komst van de duurzame wijk Stad van de Zon en had hij een rol in de ontwikkeling van winkelcentrum Middenwaard.

In Stede Broec had hij zich daarvoor ook al ingezet voor het nieuwe winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel. Stuifbergen begon zijn bestuurlijke loopbaan als leerling-ambtenaar in Sint Pancras, waarna hij later gemeentesecretaris werd in Uitgeest.

De uitvaart en afscheid van Stuifbergen vindt vrijdag in besloten kring plaats.