Drukte en agressie: GGD Zaanstreek-Waterland trekt stekker uit pop-uplocaties

De GGD Zaanstreek-Waterland stopt per direct met vaccineren op pop-uplocaties. Dat besluit is genomen omdat het eerder vandaag zo druk werd op de pop-uplocatie in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend dat de veiligheid in het geding kwam. Ook agressie van bezoekers speelt een grote rol.

Dat zegt GGD-woordvoerder Rosanne Heijne tegen NH Nieuws. "De centrale hal van het ziekenhuis stond erg vol, zo vol dat zorgverleners hun werk niet goed meer konden doen."

Bovendien bleken sommige kandidaten voor een coronavaccinatie een kort lontje te hebben. Heijne zegt tegen NH Nieuws dat haar collega's te maken kregen met agressief gedrag, maar kan niet zeggen of dat verbaal of fysiek geweld was.

Geschrapte pop-uplocaties

Het plan was om morgen behalve in het Dijklander ook een pop-uplocatie in te richten in de Sultan Ahmet-moskee in de Zaandamse wijk Poelenburg. Daar gaat dus een streep door, net als door de mogelijkheid om op vrijdag een prik te halen in buurtcentrum de Pelikaan in Assendelft en op zondag in verzorgingshuis Swaensborch in Monnickendam.

Gelet op de corona-persconferentie van gisteravond, waarin vanwege de oprukkende omikron-variant werd gehamerd op het belang van een booster-vaccinatie, denkt de GGD dat de vraag naar vaccinaties-zonder-afspraak de komende weken niet minder wordt. "We verwachten dat het de komende weken zo druk blijft."

Nog wel vrije inloop voor eerste of tweede prik

Wie nog een eerste of een tweede vaccinatie moet halen, kan nog steeds zonder afspraak terecht aan de Pieter Ghijsenlaan 1 in Zaandam. Voor een boosterprik moet altijd van tevoren een afspraak gemaakt worden.