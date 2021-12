Van 'top' tot 'flop': wisselende reacties op fusievoorstel West-Friese gemeenten

Geen zeven maar vijf gemeenten in West-Friesland, dat opperde de ChristenUnie-SGP Enkhuizen gisteren in een manifest, waarin zij vooruitblikken op de bestuurlijke toekomst van de regio over tien jaar. NH Nieuws/WEEFF deed vandaag een rondje langs de politieke velden om meningen van belanghebbenden af te tappen.

ChristenUnie - SGP Enkhuizen

Fractievoorzitter Bram Meester, CDA Opmeer "Ik heb het manifest met grote verontwaardiging gelezen", aldus de fractievoorzitter van CDA Opmeer. Meester vroeg aan de schrijver (Jan-Herber Hogendoorn) het manifest tweemaal aan te passen, maar na een gesprek was Hogendoorn niet bereid dit te doen. "Ik vind het manifest een zekere vorm van arrogantie hebben", vervolgt Meester. "Opmeer heeft een zelfstandige toekomstvisie vastgesteld. Inwoners willen bestuurlijke rust, regelmaat en reinheid. In het manifest lijkt juist het omgekeerde te gebeuren."



De fractievoorzitter maakt zich zorgen over hoe de bevolking van Opmeer dit stuk leest. "Dit heeft de potentie om tot onrust te leiden. Ik vind dit risicovol." Meester ziet dan ook niet veel in het manifest. "Momenteel hebben wij een toegankelijk bestuur en het gaat lastig worden om dat op andere schaal te bewerkstelligen, zeker als we nog meer gaan fuseren. Ik kan dit gewoon niet rijmen." Fractievoorzitter Silva Visser, CU Medemblik "Het is een waardevol stuk, maar het komt tien jaar te laat", concludeert Visser na het lezen van het manifest. De fractievoorzitter snapt de timing wel van haar collega's in Enkhuizen. "Plan ontstaat vanuit onrust in Enkhuizen zelf en daarom besloten ze om gewoon een heel ander idee op tafel gooien, dat vind ik wel leuk."

Quote "Waardeer de inzet, maar het plan lijkt mij 'mission impossible'" Silva Visser, CU Medemblik

Visser noemt het manifest 'out of the box', maar voor CU Medemblik is het te laat en niet reëel. "Medemblik gaat echt niet nog een keer anders ingedeeld worden. Waardeer de inzet, maar het plan lijkt mij 'mission impossible'."



Fractievoorzitter Robbert Oud, VVD Drechterland "Sympathiek voorstel, goed dat mensen zich ermee bezig houden", vindt Oud. "Maar op korte termijn niet haalbaar. Ik weet dat het plan best leeft bij raadsleden, maar er zijn natuurlijke talloze opties mogelijk."

Quote "Misschien moeten we zo langzamerhand gaan kijken naar één West-Friesland, want dan krijg je wel weer die West-Friese saamhorigheid" Fractievoorzitter Robbert Oud, VVD Drechterland

Het fractielid ziet zowel voordelen als nadelen in het plan. "Aan de ene kant wordt de afstand van de politiek tot de burger groter, maar aan de andere kant krijg je meer tegenwicht aan omliggende grotere gemeenten buiten West-Friesland." Zelf heeft de fractievoorzitter ook nog een idee over toekomst van West-Friesland. "Misschien moeten we zo langzamerhand gaan kijken naar één West-Friesland, want dan krijg je wel weer die West-Friese saamhorigheid." Voorzitter Gerrit van Keulen, Dorpsraad Andijk "Ik ben benieuwd wat de beweegredenen zijn, want voor mij komt dit uit de lucht vallen", aldus Van Keulen. "Wij zijn nog niet eens bekomen van de afgelopen fusie en dan komt dit ineens voorbij. Nee, ik denk niet dat veel mensen uit Andijk staat te springen op dit idee, gezien de problemen met de SED-gemeenten." Van Keulen is bang dat met dit plan de kloof tussen politiek en gemeente nog groter wordt. "Het is al moeilijk genoeg voor mensen uit Andijk om in contact te komen met gemeente Wognum. Laat staan als er nog een fusie komt. Dan val je nog meer weg."