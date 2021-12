Wensen Horinezen krijgen plekje in kerstboom Roode Steen: "Een positieve gedachte"

Een grote kerstboom vol met digitale wensen er in, dat is het doel van platform 'Van een mooie stad' in samenwerking met een accountantskantoor in Hoorn. Inwoners kunnen zelf een wens invullen voor een ander en vervolgens hopen dat die wens ook daadwerkelijk uitkomt. "We wilden iets doen met een positieve gedachte", vertelt Casper Müller van Omnyacc.

De wensboom op de Roode Steen in Hoorn - 'Voor een mooie stad'

"Iedereen kan online, via het platform 'Voor een mooie stad', een wens naar binnen schieten. Deze wensen worden vervolgens beoordeeld en we gaan kijken hoe we wensen, maar ook hoeveel wensen we kunnen vervullen", vertelt Casper verder op WEEFF Radio. Naast wensen invullen, kunnen er ook lokale ondernemers of andere partijen mee doen, om zo een wens in vervulling te laten gaan. De organisatie achter de zogeheten wensboom wil op die manier ondernemers en Horinezen met elkaar verbinden. Er zijn al allerlei wensen binnen gekomen, vertelt Casper. Zoals een wens om een etentje te verzorgen voor een buurvrouw of mensen om de hoek, maar ook grotere wensen. "We hebben een groot netwerk met ondernemers erachter, dus we kunnen veel bieden", aldus Casper. Gedachte achter kerst Uiteindelijk gaat het volgens Casper om die gedachte en persoonlijke boodschap. "We willen op deze manier positieve energie delen." Daarnaast staat er straks hopelijk een prachtig versierde kerstboom vol wensen op de Roode Steen, want elke digitale wens staat symbool voor een bal in de boom. De wensen kunnen tot en met 31 december ingevuld worden. In de eerste week van januari kijkt de organisatie achter de wensboom welke wensen ze ook echt in vervulling kunnen laten gaan. Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Casper Müller.