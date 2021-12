Laren gaat optreden tegen illegale bomenkap: "Van herplanten tot celstraf"

Wie illegaal een boom kapt, kan in Laren grote problemen krijgen. De gemeente is bezig met het opstellen van een sanctiebeleid dat het kappen zonder vergunning moet tegengaan. Mensen die illegaal kappen kunnen vanaf 2022 maatregelen verwachten: van het verplicht herplanten van een boom tot in extreme gevallen zelfs gevangenisstraf.

Wie denkt in Laren even een boom uit de tuin te kunnen halen zonder vergunning moet zich in 2022 nog even achter de oren krabben. In januari 2022 wordt het 'sanctiebeleid bomen' aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er staan verschillende maatregelen op stapel.

Allereerst kan de gemeente een zogenoemde last onder dwangsom opleggen in combinatie met een herplantingsplicht. De gemeente kan eisen stellen aan de soort boom, de grootte en de plaats waar deze moet worden herplant. Wordt dit niet gedaan, dan moet de overtreder een dwangsom betalen.

Economisch delict

Verder is het illegaal vellen van een boom een economisch delict. Het is strafbaar en kan leiden tot een zeer hoge boete. Op een economisch delict staat een boete van maximaal 21.750 euro en/of een celstraf van zes maanden. Deze straf loopt niet via de gemeente, maar via het openbaar ministerie.

Verder geeft de gemeente aan dat de nieuwe omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in gaat, nog meer mogelijkheden biedt om illegaal kappen tegen te gaan. "Dit wordt nog bestudeerd en tegen die tijd zal het sanctiebeleid zo nodig worden aangepast", aldus de gemeente.