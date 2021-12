Na bij drie weken nog steeds reizigers in quarantainehotel Badhoevedorp

Hun vlucht landde drie weken geleden, maar een deel van de reizigers die eind november vanuit Zuid-Afrika landden op Schiphol, zit nog altijd in het Ramada Hotel in Badhoevedorp, dat dienst doet als 'quarantainehotel'. Naar verwachting zijn ze voor dit wel weekend allemaal weg. Dat meldt de woordvoerder van de GGD.

Reizigers met een positieve testuitslag werden in isolatie gezet in het Ramada Hotel nabij Schiphol. Veel passagiers hebben het hotel al kunnen verlaten . De GGD verwacht dat eind deze week de laatste passagiers het hotel uit gaan.

Eind november kreeg GGD Kennemerland vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht om de passagiers van de twee vluchten uit Zuid-Afrika op corona te testen. Dit door de nieuwe zorgelijke coronavariant die in een aantal Zuid-Afrikaanse landen werd aangetroffen.

Volgens een GGD-woordvoerder kan een deel van de reizigers nog niet weg, omdat er geen vluchten beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat nog in het hotel zit, is wel op één hand te tellen. "Het loopt nu wel echt op zijn einde."

Inside quarantainehotel: Ramada in Badhoevedorp 'gewoon' open voor toeristen

Inside quarantainehotel: Ramada in Badhoevedorp 'gewoon' open voor toeristen

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]