Zaanse oproep: "Kijk om naar je buren en je naasten in deze donkere dagen"

Het zijn zeker geen vrolijke tijden. En met de aankondiging van een nog langere lockdown lijkt de moedeloosheid toe te slaan. "Zeker als je het vergelijkt met het begin van de coronapandemie, " zegt Bas Husslage van de Zaanse Uitdaging, "toen waren er heel veel leuke, spontane acties om mensen te ondersteunen en blij te maken met zingen, muziek en inzamelacties. En dat is veel minder geworden, want iedereen loopt op zijn laatste benen."

Maar voor Bas is dat beslist geen reden om bij de pakken neer te zitten. "We moeten aan de slag met zijn allen. Eenzame mensen opzoeken, ze bellen, een praatje maken, eten langs brengen en een wandelingetje met ze maken. Kortom: omzien naar elkaar. Dat is super belangrijk."

Kerstpakketten

Samen met scholen is Bas bijvoorbeeld bezig om kerstpakketten te verzamelen voor gezinnen die het niet breed hebben. En Parteon, de grootste woningbouwvereniging in de Zaanstreek met 16.000 huurders, vindt het ook belangrijk dat er wordt omgekeken naar mensen die het nodig hebben. "Onze medewerkers komen bij de mensen thuis en zien wat er aan de hand is", zegt Sandra van der Woude van Parteon. Voor de kerst krijgen medewerkers een lekkere chocoladereep met een mooi gedicht en "en de oproep om eens om te kijken naar naasten en buren." En alle huurders krijgen een kerstkaart met wens en ook die oproep.

Parteon heeft eerder dit jaar al een actie gehouden waarbij huurders, vooral ouderen en alleenstaanden, zijn gebeld. "Dan vraag je hoe het met ze gaat en of ze ergens behoefte aan hebben. Dan wordt zeer op prijs gesteld", vertelt Sandra.

Lichthart

Tot slot vertelt Bas nog over een lichtactie tijdens de kerstdagen. "Wij zijn dat gestart om mensen een hart onder de riem te steken. Op de Parteon-toren brandt een lichthart als het donker is. En vanaf 20 december ook op het Zaans Medisch Centrum en het stadhuis, met de oproep: 'steun mensen in deze tijd die het moeilijk hebben. Zorg voor elkaar.'"