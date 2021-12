Miljardenbesparing klap voor verpleegzorg: "Extreme vermoeidheid en ziekteverzuim"

Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 5 miljard euro op de zorg gaan besparen, om de stijgende overheidsuitgaven te verlagen. Van het verhogen van salarissen en verlagen van de hoge werkdruk lijkt vooralsnog geen sprake. Intussen zorgt de crisis voor een leegloop in de sector, met onderbezet en uitgeput zorgpersoneel tot gevolg. "In de media gaat het over de ic's en ziekenhuizen, maar een vergelijkbaar beeld is zichtbaar in de verpleeghuizen en de thuiszorg", zegt Erik Zwart, bestuurder van zorgstichting PSCOH.

De permanente zorgdruk hakt er ook in bij het zorgpersoneel op de locaties van Vivium. "Je kunt je voorstellen dat de situatie een groot beroep doet op de veerkracht van collega’s en bewoners", reageert directeur Marco Wisse. "We proberen altijd zoveel mogelijk te werken met vaste gezichten in onze zorg, maar door personeelstekorten, zieke collega’s en collega’s die uit voorzorg thuis zitten, lukt dat niet altijd. Helaas leidt dit ook steeds vaker tot onbegrip van bewoners."

Op de PSCOH-locaties moest de hulp van Rode Kruis-medewerkers al verschillende keren worden ingeroepen, verklaart bestuurder Erik Zwart. "De geweldige ondersteuning van hun vrijwilligers is hard nodig. Voor onze medewerkers is het werk momenteel uitzonderlijk zwaar. Een deel zit ziek thuis en ook de mentale klachten en vermoeidheid nemen toe, zeker nu we alweer bijna twee jaar in deze situatie zitten."

Van de 177 verzorgingshuizen in Noord-Holland zijn er in de laatste 28 dagen, ondanks de hoge vaccinatiegraad onder ouderen, op 145 locaties één of meer besmettingen geconstateerd, meldt het RIVM. "We hebben steeds meer gevaccineerde patiënten", zegt de directeur van Vivium. "Er is een kleine groep mensen met een hele broze gezondheid, waar Covid net het laatste duwtje geeft. Een gewone griep was misschien ook net te veel geweest."

Boosterprik

Met boosterrondes wordt nu geprobeerd bewoners tegen nieuwe uitbraken te beschermen."Nog steeds overlijden er bewoners met Covid, maar of dat aan het virus is te danken, kun je in een verpleeghuis bijna nooit zeggen. Veel van onze cliënten overlijden uiteindelijk, maar over het algemeen zien we minder sterfgevallen dan tijdens de eerdere coronagolf."

"De afgelopen weken zagen we het aantal besmettingen weer toenemen, maar dit neemt inmiddels gelukkig weer af", reageert Bianca van Overveld van de Zorgcirkel tegen NH Nieuws. "Zo'n 1300 bewoners van 27 verschillende locaties hebben de boosterprik ontvangen, daarmee is het overgrote deel nu volledig gevaccineerd."

Groot animo

Erik Zwart van PSCOH schat dat ruim negentig procent van de bewoners drie prikken heeft gehad. "Bewoners van de verpleegafdelingen zijn vrijwel allemaal gevaccineerd, tenzij hier duidelijke contra-indicaties waren. Een enkeling had principieel bezwaar."

Bij Vivium is de boosterronde nog in volle gang, vertelt directeur Marco Wisse. "De vaccinatiegraad op onze locaties is hoog. We zijn druk bezig met de boostervaccinatie, en ook daarvoor is de animo groot. Niet alle bewoners komen in aanmerking voor de booster, omdat ze in het afgelopen half jaar corona hadden of hun tweede vaccinatie minder dan zes maanden geleden is gegeven."