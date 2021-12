Een dik boek vol dikke vrouwen: "Dik zijn is niet per se ongezond"

Een dik boek vol met dikke vrouwen, dat is wat fotograaf Mona van den Berg uit Beverwijk het liefste wil realiseren. Haar project Dikke10Plus, waarvoor ze dikke vrouwen fotografeert, is al even onderweg en het boek lijkt er dan nu - als de crowdfunding rond is - echt te komen. "Ik wil af van het stigma van dik zijn."

Saskia Olivieira - Mona van den Berg

"Ik noem het expres een dik boek ja", zegt Van den Berg lachend. "Het moet een representatie worden van dikke vrouwen, waar ze zich in kunnen herkennen. Dat ze weten dat er meer is dan het ideaalbeeld en dat we het stigma van dik zijn kunnen doorbreken. Dat je gewoon tegen iemand kan zeggen dat hij of zij dik is, zonder dat dat een negatieve lading krijgt."



"Ik merk dat daar behoefte aan is. Als dikke vrouw krijg je continu het slanke ideaalbeeld voorgeschoteld, want dat is mooi en gezond. Dik wordt gezien als lui, ongezond", vervolgt ze. "Dat je geen zelfdiscipline hebt. Er zijn allerlei stigma's aan verbonden, die ook door de media worden versterkt: dat er bij een artikel over dikke mensen een foto wordt gebruikt van iemand die aan het eten is."



Toen Van den Berg nog dik was (afgaand op haar BMI is ze nog steeds te zwaar), werd ze 'romig' of 'volslank' genoemd. Het woord dik werd niet in de mond genomen. "Maar ik ben gewoon dik, zei ik dan. En dat is oké." De Heemsteedse influencer Saskia Olivieira doet mee met fotoshoots voor het boek omdat ook zij het stigma wil doorbreken. "Mensen die niet aan de maatschappelijke normen en waarden voldoen, worden gefatshamed, buitengesloten en niet-gelijkwaardig behandeld. Ik sta ervoor dat er meer aandacht voor komt. Dat ongeacht hoe je eruit ziet, wat je kleur of geaardheid ook is, iedereen respect en een gelijkwaardige behandeling verdient ." "Dik is niet ongezond" Zelf heeft ze dat namelijk weleens anders meegemaakt. "Op mijn social media wordt nog weleens wat geplaatst. Mensen vinden iets van me om hoe ik eruit zie. Ze zeggen dat ik lelijk en ongezond ben, terwijl ze me niet eens kennen. Dik staat niet gelijk aan ongezond zijn", zegt Olivieira hoofdschuddend. "Als ik bij de huisarts kom, zegt hij dat ik gewoon gezond ben: mijn bloedwaardes kloppen allemaal."

"Het beeld is dat slank gezond is en dik ongezond, maar zo zwart-wit is het niet." Daar is Van den Berg het roerend mee eens. "Slank kan ook ongezond zijn", noemt ze als voorbeeld. "Er zijn ook zat dikke vrouwen die een gezonde levensstijl hebben en sporten, dat wil niet per se zeggen dat ze ook afvallen. Mensen moeten verder kijken dan het stigma, dat gebeurt nu niet. Zeker ook niet binnen de gezondheidszorg." "Je hóeft de koppeling 'dun is gezond en dik niet' niet te maken", vervolgt ze. "Dat is individueel bepaald. Ik ben bijvoorbeeld dik geworden door medicijngebruik. Ik ben nu veel afgevallen, maar ik ben nooit bewust begonnen met afvallen. En ik ben ook geen gelukkiger mens omdat ik nu zoveel kilo lichter ben." Fatshaming de wereld uit Dat ze tijdens het fotograferen van dikke vrouwen zoveel afviel, zorgde voor twijfels bij Van den Berg. "Moet ik het project nog wel voorzetten nu ik niet meer dik ben, vroeg ik mezelf af. Maar ook nu ik ben afgevallen krijg ik nog met fatshaming te maken. Mensen zeggen nu dat ik er goed uit zie, maar zo voelde ik me hiervoor ook al."



Het liefste wil Olivieira fatshaming de wereld uithelpen. "Wij zijn ook mensen! Laat mensen hun leven leven, laat ze in hun waarden. Echt waar bemoei je je mee!" Volgens 'het stelsel' is ze morbide obesitas, maar zelf gelooft ze daar niet in. "Dat BMI slaat sowieso nergens op: het zegt iets over je lengte en gewicht, niets over je gezondheid. Ik ben tevreden met mijn lichaam en als Mona mij fotografeert, voel ik me erkend en mooi. Ze zet mensen neer zoals ze zijn: mijn buik mag er zijn, mijn striae en mijn putjes ook. Iedereen is mooi op zijn eigen manier, en dat laat zij me voelen."



Het boek, dat Van den Berg maakt in samenwerking met visagiste en haarstyliste Gabriëlla van der Ham, moet eind volgend jaar uitkomen.