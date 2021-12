Meer klachten over vuurwerk: "Sinds het verbod wordt iedere harde knal gerapporteerd"

Huizers hebben veel klachten over de overlast van vuurwerk. Dat merkt Huizer Ruben Woudsma die al meer dan tien jaar vuurwerkklachten registreert. Het aantal klachten staat nu op zo'n 340 stuk. Net zoveel als vorig jaar rond deze tijd, maar de overlast begon wel twee weken later.

De meeste meldingen komen vanuit de wijken Huizermaat en Bovenmaten. Ook is het opvallend dat het aantal meldingen van dierenleed groter is dan afgelopen jaren. Meerdere baasjes van angstige huisdieren hebben zich inmiddels gemeld.

De afgelopen twee jaar is het, vanwege de druk op de zorg, verboden om vuurwerk af te steken. Woudsma ziet daardoor een verschuiving in de meldingen. "Sinds twee jaar is het opvallend dat bijna iedere harde doffe knal wordt gerapporteerd. Omdat het nu niet meer mag, is de tolerantie teruggelopen. Vooral op locaties waar het vuurwerk kan echoën komen er meldingen. Fietstunneltjes en parkeergarages zijn plekken waar er momenteel vaak wordt afgestoken", weet de Huizenaar.

"Vuurwerk is een traditie, maar de overlast beperken kan daarmee best samengaan"

"Ik vermoed dat het een kwestie van een aantal jaar is voordat er een totaal vuurwerkverbod in Nederland komt. Het is een traditie, maar die traditie kan best samengaan met het beperken van overlast. Ik pleit daarom echt voor een centrale vuurwerkshow. Dat zou een prima alternatief zijn, maar je moet mensen wel iets bieden."

Heatmaps

Woudsma staat in nauw contact met de gemeente. Door middel van 'heatmaps' legt hij vast waar, en op welke momenten, de overlast het grootst is. Zodra hij een bepaalde plek ziet oplichten, meldt hij dat bij de ambtenaren en boa's. "De boa's hebben het druk. Ook vanwege de extra taken die zij moeten uitvoeren door corona. Een indicatie geven waar zij het beste heen kunnen gaan, is handig."

In het nieuwe jaar overhandigt Woudsma, net zoals de afgelopen jaren, een rapport met conclusies en aanbevelingen aan de gemeente.