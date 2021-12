De Peiling: ik ben blij dat ik van mijn ex af ben

Sinds André Hazes kampt met een burn-out, is er weinig van de zanger vernomen. Door het wissen van de liefdeskiekjes lijkt het erop dat het vuur tussen Van Soelen en Hazes is gedoofd. Niet alleen de Amsterdamse volkszanger kampt met liefdesproblemen. Ook de relatie van Katja Schuurman, zangeres Glennis Grace en presentator Art Rooijakkers hield in 2021 geen stand.

'Coronabreuken'

Naast bekend Nederland staan in deze coronatijd mogelijk meer relaties onder druk met 'coronabreuken' tot gevolg. Door het thuiswerken en de maatregelen hebben mensen weinig ruimte en tijd voor zichzelf. Kleine ergernissen worden uitvergroot en er ontstaan meer discussies.

Steeds vaker uit elkaar

Corona is natuurlijk niet altijd de doorslaggevende factor. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat samenwonende twintigers, getrouwd en niet getrouwd, tegenwoordig steeds vaker uit elkaar gaan. Ook het aantal scheidingen is de afgelopen decennia hard gestegen. Waar in 1965 nog ongeveer 6 duizend gehuwde stellen uit elkaar gingen, is dit 20 jaar later bijna 6 keer zoveel worden. In 2020 eindigden bijna 29 duizend huwelijken in een echtscheiding.