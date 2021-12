Ondernemers bedrijventerreinen boos over 'plotselinge' parkeergeldverhoging

Op de Amsterdamse bedrijventerreinen Overamstel, Sloterdijk I en Schinkel geldt op dit moment nog een sympathiek parkeertarief van 10 cent voor de eerste drie uur. Maar deze tarieven zullen als het aan het stadsbestuur ligt vanaf juli 2022 verhoogd worden naar €4,50 per uur. Daar zijn de ondernemers niet blij mee: de verhoging heeft grote financiële gevolgen in deze nu al zo moeilijke tijd.

Ook ondernemer Elke Verstralen maakt zich zorgen om de impact van de parkeerverhoging. '"Het gaat niet zomaar om een paar euro per uur. Voor bedrijven als wij, met 40 man in dienst, gaat het om heel veel geld. En nu in de huidige coronacrisis en de componenten-crisis kan dat ertoe leiden dat ondernemers hier weggaan. Dan krijg je leegstand, faillissementen, werkloosheid. Dit gaat echt zoveel verder."

Hans Smits is één van de ondernemers op het bedrijventerrein en hij is erg ontevreden met de aankondiging van de gemeente om het tarief te verhogen. "Als je 4,50 euro omrekent naar een dag en dan naar een week, dan kost het 90 medewerkers zomaar 500 à 600 euro per maand."

Een van de redenen van de gemeente om het parkeertarief te verhogen is omdat er nu misbruik gemaakt wordt van de huidige regeling. Na drie uur, wanneer het starttarief van 10 cent per uur stopt, starten veel ondernemers eenvoudig opnieuw de parkeertijd. Om 12.00 en 15.00 uur wordt er dan weer 30 cent in de parkeerautomaat gegooid, zodat het tarief niet overgaat naar €3,50 euro per uur.

Hoewel beide ondernemers begrijpen dat er een verhoging wordt doorgevoerd, zijn ze niet blij met de timing én met manier waarop dat gebeurt. "Wij zijn verbaasd over het tempo waarmee de gemeente tot de voorgenomen aanpassing wil overgaan. Het is op veel te korte termijn je kan je hele bedrijfsvoering er niet op aanpassen. Sommigen willen misschien hun huur stopzetten vanwege deze reden, maar dan kan nu niet, je zit er nog aan vast", aldus Verstralen.

Met het openbaar vervoer naar werk gaan lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar dat is het voor velen niet. "Er rijdt hier geen bus op het industrieterrein, je moet een stuk lopen naar de metro of naar de bewoonde wereld om bij de bus te komen, dat is gewoon slecht", zegt Smits. Daarnaast, zegt Elke: "Het is ook echt niet veilig hier. Wij gaan niet graag over straat. Er wordt drugs gedeald, er zijn inbraken, je vindt hier lege lachgashulzen."

Het bedrijf verhuizen naar een locatie buiten Amsterdam om het nieuwe parkeertarrief te ontlopen is voor het bedrijf van Elke ook geen optie. "Dit is het creatieve maakdistrict van Amsterdam en wij zijn zo trots om op dit bedrijventerrein ons bedrijf te hebben. Wij vinden het zo ontzettend tof dat 'ie de Amsterdamse stempel heeft en dat willen we heel graag zo houden."

Morgen wordt er in de Stopera gedebatteerd over de parkeerverhoging en dan zal duidelijk worden of de het nieuwe tarief daadwerkelijk wordt ingevoerd.