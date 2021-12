IJsmeesters blikken vooruit op het schaatsseizoen: "Wij zijn er klaar voor"

Met een graadje of 10 boven nul lijkt de schaatspret op een mooie gladde ijsvloer nog heel ver weg. Niettemin zijn ijsmeesters Bob Schrage en Ton Post nu al in de weer voor die -hopelijk- toekomstige landijsbaan. De pomp is inmiddels aangezet op de plek waar straks de schaatsvloer moet komen, alvast blank te zetten.

Zachte temperaturen of niet, zoals ieder jaar wordt het stuk land bij schaatsvereniging de Poelster vanaf begin december tot begin maart onder water gezet. Met een pomp wordt het benodigde water overgeheveld vanuit de naastliggende plas De Poel. Inmiddels loopt de pomp alweer een tijdje en dus is het water al aardig op peil.

Regelmatig komen Bob en Ton even kijken hoe de schaatsbaan in spe erbij ligt. Met een goedkeurende blik wordt het wassende water geïnspecteerd. "Het ligt er netjes bij", aldus ijsmeester Bob. "Het mag nog iets hoger als het echt gaat vriezen." De pomp mag dan ook de komende dagen nog gewoon even doorlopen.

Een strakke ijsvloer

Volgens ijsmeester Ton ligt dat moment echter nog wel een stukje verderop in de tijd. "Wat ik nu zo’n beetje voorvoel", stelt hij, "is dat het de komende drie weken nog niks wordt. Meestal zijn in de loop van januari en dan weer in februari een paar van die momenten dat er echt kans op vorst is en dat er wellicht geschaatst kan gaan worden."

Aan Bob en Ton zal het in ieder geval niet liggen, zij stellen alles in het werk om de landijsbaan goed te krijgen. En áls die prachtige, strakke ijsvloer dan straks een feit is, zullen de heren toch wel een beetje vervuld zijn met trots. "Als we dat voor elkaar krijgen, is dat geweldig", aldus Bob.