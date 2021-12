Laten liggen in de trein: van wie zijn Katja het Konijn en Petra de Poedel?

Muziekinstrumenten, paraplu's, oortjes en knuffels: in het openbaar vervoer blijft van álles liggen. Dit jaar zijn er landelijk gezien al zo'n 40.000 voorwerpen in de trein achtergebleven, blijkt uit cijfers van de NS. Eén van die voorwerpen is konijn Katja. De NS hoopt dat het knuffeldier héél snel met de eigenaar kan worden herenigd. Maar Katja is dus allesbehalve de enige.

"Vorig jaar waren het nog 'maar' 30.000 voorwerpen die bleven liggen in de trein", weet NS-woordvoerder Elvira van der Vis. "Dit jaar zijn het er 10.000 meer, dat zijn er een hele hoop." En dat terwijl er dit jaar vanwege het coronavirus eigenlijk minder treinreizigers zijn geweest en de treinen bij lange na niet vol zitten. "Moet je nagaan", zegt ze.

Elektrische grasmaaier in de trein

In de top-5 van de meest vergeten voorwerpen staan de 'standaard' vermeldingen. "Sleutels, telefoons, jassen, brillen", noemt Van der Vis moeiteloos op. "Nieuw in die top-5 zijn de draadloze oortjes."

En een opmerkelijke binnenkomer is het formatiestuk dat politicus Gert Jan Segers in de trein was vergeten. "Erg opmerkelijk dit jaar, ja", zegt ze met een grijns.

In diezelfde reeks bijzondere voorwerpen hoort ook de elektrische grasmaaier. "Die kwamen we dit jaar tegen, ongelofelijk wat mensen in de trein laten liggen. Net als een breedbeeld-tv, van die bagagekarretjes van Schiphol of blindengeleidestokken bijvoorbeeld."

Knuffels

En dan zijn er natuurlijk nog de knuffels die het vaak worden vergeten. "Ontzettend tragisch en sneu voor de kinderen, natuurlijk."

Met de 'Week van de verloren knuffel' probeert de NS de knuffels weer terug te brengen. "We hebben er vijf uitgekozen die vast en zeker herkend moeten worden, en die delen we op onze socials", legt Van der Vis uit. "Hoe meer mensen die knuffels zien, hoe groter de kans op hereniging."

Izzy de ijsbeer, Petra de poedel, Danny de dino, Churandy de cheeta en Katja het konijn zijn op zoek naar hun baasjes. De knuffels zijn in treinen door het hele land blijven liggen. "Katja het konijn is kwijtgeraakt op Schiphol. Ze is denk ik met haar baasje mee geweest op een mooie reis en daarna achtergebleven."

Bij het uitkiezen van de knuffels kon Van der Vis 'Katja niet laten liggen', geeft ze toe.

Tekst gaat verder onder Instagrampost