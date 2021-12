Extra NH Sport vanavond met live het KNVB-bekerduel AZ - Heracles Almelo

AZ kan zich vanavond bij de laatste zestien ploegen in het KNVB-bekerduel scharen. De wedstrijd tegen Heracles Almelo begint om 18.00 uur en is live op de radio te volgen in een extra uitzending van NH Sport.

Bij AZ is de focus na de verrassende 2-1 overwinning op Ajax afgelopen zondag alweer direct gericht op de beker. De Alkmaarders toonden in de recente historie aan een cupfighter te zijn. Deze eeuw werd vier keer de finale gehaald en in het seizoen '12/'13 verdween de beker in de Alkmaarse prijzenkast na een 2-1 overwinning op PSV. Nog eens vijf keer kwam AZ tot de halve finale.

Heracles schopte het in dezelfde periode tot één verloren finale ('11/'12, tegen PSV 0-3) en een halve finale. Dit seizoen speelden de Almeloërs in de eerste ronde tegen de amateurs van ASWH. Het duel in Hendrik-Ido-Ambacht eindigde in een 3-1 overwinning. Voor die zege waren een eigen doelpunt van de amateurs in de slotfase en een goal in blessuretijd van Rai Vloet nodig. AZ was, omdat het Europees voetbal speelt, vrij in de eerste ronde.

Verloren in Almelo

In de competitie troffen beide teams elkaar. Half september verloor AZ op het kunstgras in Almelo met 3-2 (foto). Keerpunt in die wedstrijd was de rode kaart van AZ-speler Jordy Clasie in de 44e minuut. Op de ranglijst staat AZ inmiddels een flink stuk hoger (achtste) dan de opponent van vanavond (vijftiende).

Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker doen vanaf 18.00 live verslag van het duel in Alkmaar. De extra sportuitzending duurt tot 21.00 uur. Presentatie: Stef Swagers. Of Barendrecht het Ajax richting de achtste finale lastig kan maken, kun je via onze sociale kanalen volgen. De aftrap bij dat bekerduel is om 21.00 uur.

Gisteravond slaagde Telstar er als eerste Noord-Hollandse club in de volgende ronde van het bekertoernooi te bereiken. Na verlenging schakelden de Witte Leeuwen Spakenburg met 5-3 uit.