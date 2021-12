Debat over windturbines later door enorm aantal insprekers

Dat heeft de gemeente vandaag laten weten. In een vergadering over Duurzaamheid zou donderdag over de 'reflectiefase RES-wind' worden gesproken. Die fase is volgens wethouder Marieke van Doorninck bedoeld om 'te luisteren naar de verschillende zorgen en behoeften van een brede groep belanghebbenden'.

Het uitstellen van het debat en het organiseren van een inspreekavond gebeurt op verzoek van een meerderheid van de politieke partijen. Het is nog niet duidelijk wanneer de inspreekavond plaatsvindt: dat kan zowel op 11 of 18 januari zijn. De definitieve datum wordt later bekendgemaakt. Het debat over de reflectiefase zal pas daarna, op 20 januari, plaatsvinden.

Een meerderheid van de gemeenteraad is al akkoord gegaan met het voornemen om zeventien windturbines in de stad te plaatsen. Waar die windmolens komen moet nog bepaald worden. Er zijn wel zoekgebieden aangewezen, maar sommige gebieden kunnen nog afvallen.

De reflectiefase duurt tot en met maart 2022.