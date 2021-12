Telstar ondanks totale instorting ten koste van Spakenburg door in KNVB-beker

Telstar is met hangen en wurgen door naar de laatste zestien van de KNVB-beker. De ploeg van Andries Jonker maakte het zichzelf ongelooflijk moeilijk, maar won in de verlenging alsnog met 5-3 van tweede divisionist Spakenburg.

De eerste kans van de wedstrijd in Velsen-Zuid was voor spits Rein Smit, maar hij kreeg de bal er niet in. De thuisploeg begon sterk en Telstar domineerde de wedstrijd in de openingsfase. Zo kregen ook Kökcü, Van Doorm en Zakir aardige kansen. In de 25e minuut was Zakir wel succesvol. Hij tikte keurig binnen.

Tweede helft

Al vroeg in de tweede helft leek de wedstrijd beslist te worden. Blackson gaf het laatste zetje en maakte de 3-1. De wedstrijd leek vervolgens dood te bloeden, maar het was Van der Linden met zijn tweede van de avond. Zo was met nog twintig minuten te gaan de spanning weer terug in de wedstrijd. In de 78e minuut maakte Van Zundert namens Spakenburg de 3-3.

Telstar stort in

In de laatste tien minuten van de wedstrijd voerde trainer Andries Jonker een driedubbele wissel door. De wissels hadden echter niet het gewenste effect. Telstar stortte namelijk compleet in en mocht blij zijn dat er verlengd ging worden. De Noord-Hollanders herpakten zich en invaller Molenaar kopte in de 96e minuut binnen vanuit een corner. Spakenburg-speler Amakado werd met een rode kaart van het veld gestuurd en in de laatste minuten van de verlenging maakte Fernandes de verlossende 5-3. Door de overwinning is Telstar door naar de laatste zestien van het nationale bekertoernooi. Aanstaande zaterdag is de loting.