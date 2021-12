Jan Nieuwenburg blijft nog zes jaar burgemeester van Hoorn

Er was een vertrouwenscommissie die de herbenoemingsprocedure begeleidde. De Hoornse raad noemt Nieuwenburg 'toegankelijk, benaderbaar en besluitvaardig'. "Hij is naar buiten gericht, doet het goed in de regio en heeft een goed netwerk" aldus Robert Vinkenborg, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Nieuwenburg is sinds 16 mei 2016 burgemeester van Hoorn. Hiervoor was hij waarnemend wethouder en lid van de Provinciale Staten voor de PvdA in Noord-Holland. Ook was hij acht jaar wethouder in Haarlem en jaren actief als raadslid voor de PvdA.

'Een groot cadeau'

De burgemeester is zelf ook blij met zijn herbenoeming. "Het is een groot cadeau om burgemeester van Hoorn te zijn. Ik voel mij verbonden met de mensen die onze stad en dorpen maken."

Nieuwenburgs tweede termijn gaat 16 mei 2022 in.