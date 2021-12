Ondanks vele demonstraties geen afsluiting Mediapark: "Wordt onwenselijk geacht"

Als het veilig kan, dan is het de duidelijke wens om het open karakter van het Mediapark in Hilversum te behouden. Dat is en blijft de inzet van de gevestigde bedrijven en organisaties op het creatieve bedrijventerrein en de gemeente, zo blijkt uit een vragenronde van NH Nieuws bij de betrokkenen.

Vanwege de vele demonstraties die hier de laatste tijd plaatsvinden, komt de vraag op of er andere maatregelen nodig zijn. Controles bij de entree of het Mediapark omheinen, zoals dat vele jaren terug het geval was, zijn dan oplossingen die meteen hoorbaar zijn. Mediapark Management BV en de gemeente laten onafhankelijk van elkaar weten daar geen voorstander van te zijn. "Het afsluiten van het Mediapark wordt op dit moment door meerdere partijen onwenselijk geacht", is de duidelijke reactie.

In het recente verleden hebben demonstranten wel degelijk voor overlast gezorgd. Eind oktober berichtte burgemeester Pieter Broertjes over ordeverstoringen, waarop hij een strengere set maatregelen aankondigde . In zijn schrijven na vijf achtereenvolgende protesten op zaterdagen merkte de burgervader op dat de betogers voor verkeersonveilige situaties hebben gezorgd, geweld is gebruikt tegen 'goederen', dat omstanders zijn lastiggevallen en dat medewerkers zich onveilig hebben gevoeld.

Van het bereiken van een demonstratieverzadigingspunt is geen sprake. Wel is duidelijk dat partijen op het Mediapark niet staan te juichen dat hun werkplek steeds vaker het decor is van protest. Liever zien zij ze dat de gemeente een andere locatie aanwijst, al is een demonstratie geen probleem zolang de 'normale bedrijfsvoering' niet verstoord wordt, onveilige situaties uitblijven en het personeel zich niet geïntimideerd voelt.

"Het plaatsen van hekken is een methode om demonstranten buiten te houden, maar het biedt niet het perspectief voor alle problemen. We willen het open karakter van het Mediapark graag houden. Soms zullen er controles aan de poort nodig zijn", meldt Tim Sleegers, spreekbuis van Mediapark Management.

De gemeente bevestigt dat de afgelopen maanden meer inzet is geweest van politie en Hilversum om verwachte en onverwachte betogingen in goede banen te leiden. Van alle kanten is te horen dat de onderlinge samenwerking goed is, waardoor de betrokkenen snel en passend kunnen schakelen. De gemeente beoordeelt de demonstratie-aanvraag per geval en treedt in overleg met in dit geval de partners op het park.

Het meest recente voorbeeld is dat van het afgelopen weekend, waarin de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef besloten het Mediapark aan te wijzen als een veiligheidsrisicogebied. Dat had alles te maken met de sterke aanwijzingen dat Defendgroepen een niet aangekondigd bezoek zouden brengen aan de Sumatralaan en omgeving in Hilversum. Het zou gaan om een groep betogers 'die geweld niet schuwt', meldde loco-burgemeester Floris Voorink maandag in een brief aan de politiek. Overigens bleef het zondag stil in Hilversum.

Ernstige bedreigingen

Medio juli maakte Hilversum kennis met het fenomeen veiligheidsrisicogebied; een gebied waarin de politie meer bevoegdheden heeft, zoals preventief fouilleren, het doorzoeken van auto's en het opleggen van gebiedsverboden. Dat had alles te maken met de komst van RTL Boulevard naar het Mediapark. Wegens ernstige bedreigingen was het niet meer verantwoord uit te zenden vanuit de studio aan het Leidse Plein. Maandenlang hebben onder andere zwaarbewapende agenten rondgelopen op het Mediapark en stonden er barricades.