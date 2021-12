Overladen pakketpunt roept op: 'Kom je pakket in de ochtend ophalen'

Mario Koroglu, van het pakketpunt in Mario's mode-atelier, roept klanten op om niet meer op het drukste moment van de dag pakketten op te halen. De kledingreparatiewinkel in de Haarlemse binnenstad krijgt iedere dag zo'n 120 pakketten binnen en de meeste worden rond dezelfde tijd opgehaald.

De avondlockdown is voorlopig nog niet voorbij, dus de meeste winkels gaan de aankomende tijd nog om 17.00 uur dicht. Voor veel mensen is dit een reden om online de aankopen te blijven doen. Bezorgers en pakketpunten zijn al druk, en met de kerstdagen voor de deur, wordt het alleen maar drukker.

"Kom alsjeblieft je pakket in de ochtend ophalen, want tussen 15.00 uur en 17.00 uur is het bij ons gekkenhuis", vertelt Mario in een op dit moment nog rustige winkel. "Dan komt iedereen uit werk heel snel zijn pakket ophalen." De rij staat dan soms wel tot buiten de winkel.

Ondernemers zoals Mario hebben moeite de grote pakketstromen in goede banen te leiden. "Het helpt als mensen voorbereid naar de winkel komen, en weten met welke bezorgdienst het komt en onder welke naam het staat." Door deze informatie gelijk te geven, gaat het proces in de winkel een stuk sneller.

Mario ziet ook wel voordelen van de drukte: mensen die pakketten komen brengen en ophalen, nemen soms ook kledingstukken mee die gerepareerd moeten worden. "Natuurlijk brengt het klandizie mee, ja", zegt hij.