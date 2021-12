Burgemeester Hoorn sluit woning aan de Boogschutter na vondst hennepplantage

Bugemeester Nieuwenburg van de gemeente Hoorn heeft vandaag een drugswoning gesloten aan de Boogschutter. De sluiting geldt voor de komende drie maanden. In de woning werd een hennepplantage aangetroffen.

De politie heeft de hennepplantage ontmanteld. Volgens de gemeente was er sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. De woning is momenteel verzegeld. Omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting van de drugswoning.

De hennepkwekerij werd op 28 oktober aangetroffen. In het pand is ook hennepgruis en ander materiaal aangetroffen voor het verwerken van hennepplanten. Tevens waren er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe kweek en bleek er sprake van diefstal van stroom. Volgens gemeente Hoorn is het zeer vermoedelijk dat hier een ruime hoeveelheid planten heeft gestaan.

Eerdere drugswoning gesloten

Begin deze maand meldde de gemeente Hoorn dat zij een drugspand aan de Lijster hadden gesloten. Ook hier werd in oktober materiaal voor een hennepkwekerij aangetroffen en bleek er sprake van elektriciteitsdiefstal.