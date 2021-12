Dierenbescherming: 'Rechter geeft ons gelijk in strijd om opvang dieren'

De Dierenbescherming is door de rechter in het gelijk gesteld in de zaak die zij hadden aangespannen over wie de opvang van dieren in de kop van Noord-Holland mag verzorgen. De betrokken gemeenten hadden besloten om met andere partij in zee te gaan. De Dierenbescherming vocht die beslissing - met succes - aan. "En daar zijn we heel blij mee."

Dat laat woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming aan NH Nieuws weten. "We hebben het goede nieuws zojuist van onze advocaat te horen gekregen."

De Dierenbescherming heeft het vonnis nog niet zelf in handen, dus de precieze onderbouwing is hen nog niet bekend. "We hebben ook begrepen dat de gemeenten nu nog vier weken de tijd hebben om in hoger beroep te gaan", vertelt Thijssen. "Als die periode verstreken is, kunnen we ook verder inhoudelijk reageren."

Kort geding

Tijdens het kort geding stonden Dierentehuis Alkmaar, dat onderdeel is van de Dierenbescherming, en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk, Schagen en Hollands Kroon tegenover elkaar. Oorzaak van het conflict is de manier waarop de aanbesteding voor de opvang en het vervoer van dieren is geregeld.

Eigenlijk komt het er op neer dat verschillende dierenorganisaties strijden om dezelfde zak geld van de gemeenten. Die hebben namelijk een wettelijke verplichting als het gaat om de opvang van dieren. Het is daarom ook een strijd om het bestaansrecht van de organisaties, die de Dierenbescherming nu zegt te hebben gewonnen.

Geen zorgen over dierenwelzijn

"Wat deze uitspraak precies voor de toekomst betekent kunnen we pas over die vier weken echt zeggen", aldus Thijssen. "Mogelijk dat de aanbesteding - deels - opnieuw moet. Maar dat weten we nu echt nog niet."

Maar mensen hoeven zich sowieso geen zorgen te maken over de zorg voor de dieren in de regio, belooft de woordvoerder. "Die ligt nu ook bij ons en wordt hoe dan ook gegarandeerd."