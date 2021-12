Jaap Edenbaan voor vijftig miljoen opgeknapt en uitgebreid

De plannen voor de werkzaamheden aan de Jaap Edenbaan in Oost zijn met een haalbaarheidsonderzoek positief beoordeeld. Daardoor kan de buitenbaan gerenoveerd worden en de ijshal vervangen worden door twee nieuwe hallen.

Volgens de gemeente was er bij schaatsers behoefte aan meer plek voor ijshockey, kunstrijden en shorttrack en moesten de tarieven daarnaast betaalbaar blijven. Verder moest de 400-meterbaan die buiten ligt onoverdekt blijven.

Helft betalen

De werkzaamheden moeten in 2023 van start gaan en twee jaar later zijn afgerond. Er is 50 miljoen euro nodig. De gemeente wil de helft daarvan betalen. De gemeenteraad moet volgend jaar nog wel akkoord gaan.

"Vanwege die historie en maatschappelijke betekenis voor onze stad is het belangrijk dat de Jaap Eden IJsbaan behouden blijft", laat wethouder Simone Kukenheim (Sport) weten. "Met deze renovatie en twee overdekte ijsvloeren komen we tegemoet aan de grote vraag naar meer overdekt ijs. Zo zetten we een lange ijstraditie en een gezond verenigingsleven voort."

Dringende behoefte

Joris Wouters, directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden, is blij met het nieuws. "Enerzijds omdat de technische noodzaak er is om onderdelen te vernieuwen, anderzijds omdat we dan kunnen voldoen aan de dringende behoefte van de halverenigingen om extra ijs te bieden. Het resultaat wordt een modern en

duurzaam complex met faciliteiten die passen bij de behoeftes van de schaatsers.

Over de toekomst van de baan wordt al jaren gesproken. De gemeente keek eerder zelfs naar andere mogelijke locaties.