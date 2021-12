Scholen gaan week eerder dicht: "Waarom hebben ze dit besluit niet eerder genomen?"

Het demissionaire kabinet heeft toch besloten om het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op te volgen. Gisteravond maakte demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie bekend dat leerlingen van de basisscholen een week eerder kerstvakantie krijgen. De scholen hoeven geen online les te geven, maar moeten wel zorgen voor noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben. En dat is voor sommige scholen best lastig om op korte termijn te regelen.

De reden om de basisscholen alsnog een week eerder te sluiten is de nieuwe omikronvariant van het virus en de hoge besmettingscijfers onder kinderen. Het OMT riep het demissionair kabinet al langer op om de scholen eerder te sluiten, pas gisteravond gaf Rutte eindelijk gehoor aan hun verzoek. Basisscholen moeten uiterlijk volgende week dinsdag hun deuren sluiten. De reacties van schooldirecteuren lopen uiteen.

Doel voorbij

Domien Geluk, directeur van basisschool De Evenaar in Heemstede ziet er tegenop om alles opnieuw te moeten organiseren. "De lijst van kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben is lang. Vorige keer vingen we zo'n veertig kinderen op, dan schiet het toch het doel van de sluiting voorbij?"

Caspar Jacobs, directeur van de Antoniusschool in Aerdenhout, ziet het als een duivels dilemma. "Ik weet niet alles over de ontwikkelingen van het virus en heb niet alle kennis." Toch had hij graag gezien dat de scholen open mochten blijven. "Dat is toch het leukst voor de kinderen en het makkelijkst voor de ouders", aldus Jacobs.

Danny Bark van openbare basisschool de Cirkel in Haarlem-Noord laat weten 'er neutraal in te staan'. Hij probeert vooral de rust te bewaren. "De scholen hadden wat mij betreft best open mogen blijven, dat was ook de inzet. Maar de besmettingscijfers zeggen nu iets anders. Als je in het casino inzet, weet je ook niet wat eruit komt."

Noodopvang

De noodopvang voor kwetsbare kinderen en leerlingen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, is volgens Geluk bijna niet 'corona-veilig' te organiseren, zeker gezien het grote aantal kinderen dat ze zeer waarschijnlijk ook deze keer zullen moeten opvangen.

"Helemaal als je bedenkt dat het dringende advies is om klassen niet te mengen vanwege verhoogd risico op besmetting. En dat voor maar vier dagen", zegt Geluk. "Waarom hebben ze dat besluit niet drie weken eerder genomen toen de besmettingscijfers op zijn hoogst waren?"

Ook Bark vindt dat deze keuze wel 'rijkelijk laat is', maar ze hadden er op zijn school wel al rekening mee gehouden, ook wat betreft de noodopvang. "Doordat we geen online lessen hoeven te geven, kunnen we makkelijker personeel inzetten bij de noodopvang. Als we wel online lessen hadden moeten geven, dan hadden we dat ook gedaan. Wat moet, dat moet."