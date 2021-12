Afname coronabesmettingen in de regio, ook daling in ziekenhuisopnames

In Alkmaar en omstreken zijn afgelopen week 1.856 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er flink minder dan vorige week, toen was bij 2.649 mensen corona geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis meldt een afname in het aantal coronapatiënten.

In Heiloo zijn in de afgelopen week verhoudingsgewijs de meeste mensen positief getest. Per 100.000 inwoners kregen zo'n 747 mensen te horen dat ze besmet waren.

Alleen in Heerhugowaard zijn er deze week coronadoden te betreuren: twee Waarders zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Daarnaast zijn er negen inwoners uit de regio met een coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen.

Noordwest

Het Noordwest Ziekenhuis meldt dat er in Alkmaar vandaag 42 covidpatiënten worden verpleegd. Dat zijn er acht minder dan afgelopen dinsdag. Zes van hen liggen op de IC. Dat aantal is gehalveerd in vergelijking met vorige week.

Bekijk op onderstaande kaart hoeveel besmettingen jouw gemeente telt.