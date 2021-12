Plan gratis kinderopvang: blijdschap én zorgen bij opvangorganisaties

Het regeerakkoord is nog niet helemaal rond, maar gratis kinderopvang zou één van de wapenfeiten zijn van het nieuwe kabinet. Een zegen voor ouders, maar opvangorganisaties in Noord-Holland zien ook uitdagingen. Met de huidige personeelskrapte is het moeilijk voor te stellen dat er straks genoeg mensen zijn om de verwachte toename op te vangen.

Adobe Stock

Leonie van 't Veer, directeur van kinderdagverblijf 't Herdertje met 12 locaties in omgeving Hoorn is vooral opgetogen: "Het is goed nieuws! Misschien dat dit een kans is op rust in het systeem. Want ik denk dat dat is waar ouders heel veel baat bij hebben".

Directeur Leonie van 't Veer over gratis kinderopvang - NH Nieuws

Ook Marjan Terpstra, directeur van Stichting Kinderopvang Koggenland (SKIK) met 48 locaties in West-Friesland is blij met het bericht dat het nieuwe kabinet hier werk van wil maken: "Het is heel goed als kinderopvang een basisvoorziening wordt". Ze benadrukt het belang van voorschoolse educatie voor alle kinderen. Maar het is wel cruciaal dat het doordacht en gefaseerd ingevoerd gaat worden: "Op dit moment hebben we 22 vacatures, op korte termijn is uitbreiding helemaal niet mogelijk". Toch gelooft Terpstra dat het zeker haalbaar is om op te schalen als kinderopvang gratis wordt. Ze geeft aan dat door dit de branche een stuk stabieler maakt, dus aantrekkelijker om voor te werken. "Je krijgt meer marktzekerheid. Nu is de branche onderhevig aan golven waarbij de vraag naar personeel soms aantrekt en daarna weer mensen moet afstoten". Ook zouden er volgens Terpstra naar andere elementen gekeken moeten worden om het werk aantrekkelijker te maken zoals werkdruk en beloning.

Quote We hebben op dit moment 22 vacatures. Op korte termijn is uitbreiding helemaal niet mogelijk. Marjan Terpstra, directeur Stichting Kinderopvang Koggenland

Ook bij 't Herdertje staan er een aantal vacatures open, maar volgens directeur Van 't Veer mogen ze gezien de omstandigheden niet klagen en verwachten ze zich op de juiste manier te kunnen aanpassen op de nieuwe situatie: "Bij kinderopvang 't Herdertje zeggen we altijd: Rechtsom of linksom, we gaan het voor elkaar krijgen. Dus wij denken dat het ontzettend haalbaar is!"