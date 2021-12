Coronacijfers: Zes doden, maar aantal besmettingen daalt weer

Zes mensen uit de IJmond zijn in de afgelopen twee weken overleden aan het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Het aantal besmettingen ging wel naar beneden. Dat waren er 2.409 tegenover 2.788 in de veertien dagen ervoor.

In totaal moesten er dertig mensen naar het ziekenhuis met corona.

Het aantal besmettingen in de gemeente Velsen was de afgelopen 2 weken precies even groot als in de periode ervoor: 959 mensen testten positief.

In Beverwijk waren dat er 657, terwijl de vorige week nog 689 mensen positief werden getest op corona.

De tekst gaat verder onder de grafiek.