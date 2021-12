Forse daling coronabesmettingen in Den Helder: een derde minder nieuwe besmettingen

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De grootste daling is te zien in Den Helder, hier nam het aantal nieuwe besmettingen met een derde af.

Waar twee weken geleden nog 716 nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de gemeente Den Helder, is dit afgelopen week gedaald naar 485. Relatief gezien kent Den Helder nog wel de meeste coronabesmettingen van alle gemeenten in de Noordkop: per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 861,5 mensen positief getest.

Maar ook in Hollands Kroon, Schagen en op Texel is het aantal nieuwe besmettingen gedaald. De gemeente Hollands Kroon daalt van 398 naar 311 besmettingen in één week tijd, de gemeente Schagen gaat van 392 naar eveneens 311 besmettingen en op Texel is het aantal nieuwe coronapatiënten het lichtst gedaald: van 50 naar 47 personen.

Met alle gemeenten samen is het aantal besmettingen afgelopen week met een kwart gedaald in de Noordkop. Aan de aantallen mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, zie je echter nog wel duidelijk de gevolgen van de laatste coronagolf.

Overlijdens

Zo zijn er in de afgelopen twee weken 34 mensen in de Kop van Noord-Holland vanwege corona opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan komen er negentien uit Den Helder, negen uit Schagen en zes uit Hollands Kroon. Acht mensen zijn in de afgelopen twee weken overleden aan corona: vijf inwoners van de gemeente Den Helder en drie van de gemeente Schagen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: