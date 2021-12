Loosdrechter en Zaandammer opgepakt voor versturen harddrugs per post naar buitenland

Een Loosdrechter en een Zaandammer zijn afgelopen week opgepakt voor het versturen van grote partijen harddrugs per post naar Vietnam en Laos. Dat meldt de politie. De twee Noord-Hollanders worden verdacht in twee afzonderlijke zaken.

De Loosdrechter wordt verdacht van het versturen van postpakketten met meer dan 74.000 xtc-pillen naar Vietnam. De verdachte - een dertiger - werd vorige week dinsdag samen met vier andere verdachten aangehouden.

Het onderzoek naar de grootschalige drugstransporten loopt nog. De politie kwam het vijftal op het spoor toen rechercheurs zelf getuige waren van een overdracht van pakketten met de drugs. Na de aanhoudingen werden vier woningen doorzocht in Almere en Assen. Naast onder meer grote hoeveelheden xtc-pillen en ketamine werden daar ook documenten en computerbestanden in beslag genomen.

De politie denkt dat de aangehouden verdachten onderdeel zijn van een criminele organisatie, die zich op grootschalige manier bezighoudt met het versturen van harddrugs per post naar het buitenland.

Tweede drugszaak

De Zaandammer werd afgelopen woensdag opgepakt voor een vergelijkbare zaak. De jongeman (19) zou volgens de politie meer dan veertien kilo aan xtc-pillen hebben verstuurd naar Laos. De politie heeft het pakket met drugs in beslag genomen.

Bij de huiszoeking vond de politie ook andere drugs. Die zijn eveneens in beslag genomen. Na zijn aanhouding is de jonge Zaandammer in afwachting van zijn strafzaak weer vrijgelaten.