Veel rook en risico op ontploffing gasflessen bij brand in schuur Oosterend

In een schuur en garage van een woning aan de Ankerstraat in Oosterend is vanmiddag brand uitgebroken. Door de brand hangt er veel rook in de Texelse woonwijk. De brandweer is gewaarschuwd dat er mogelijk gasflessen in de schuur zouden liggen. Deze zijn nog niet gevonden, voor de zekerheid is er wel een ruimer gebied afgezet.