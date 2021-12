Brand in kacheltje Speeltoren Edam

In de Speeltoren in het centrum van Edam is vanmiddag brand ontstaan in de verwarming. Het gaat om een smeulbrand in een elektrische kachel helemaal in de top van de toren. Volgens Ramses de Vries woordvoerder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is moeilijk om de brand te blussen: "Het is kleine ruimte, dus lastig om er bij te komen." De omgeving rond de toren is afgezet.