Sunette en Mario sliepen boven opgeblazen geldautomaat: "Ik kreeg bijna geen adem meer"

Ze hebben vannacht slecht geslapen. De Zuid-Afrikaanse expats Mario en Sunette. De beelden van de chaos na de plofkraak onder hun woning aan de Rijksstraatweg in Haarlem spelen nog steeds door hun hoofd. In de nacht van zondag op maandag ligt het stel op de eerste verdieping te slapen, niet wetende dat op dat moment buiten twee daders met zware explosieven in de weer zijn.

Onder hun appartement zit een tijdschriftenwinkel met aan de buitenzijde een geldautomaat. Op bewakingsbeelden uit de buurt is te zien dat een donkere gedaante dan van de winkel wegrent en niet veel later klinkt er een enorme explosie.

Het is die nacht vijf voor half drie. Mario en Sunette, die ruim een jaar aan de Rijksstraatweg wonen, liggen op de eerste verdieping in een diepe slaap. Over een paar uur gaat de wekker en moeten ze weer aan de slag bij hun bedrijven in Amsterdam.

Sunette roept naar Mario dat hij 112 moet bellen. Ze pakt in het donker snel wat spullen bij elkaar en gaat op zoek naar haar poes Valentine. "Die zat gelukkig bovenop het aanrecht en niet ergens onder verstopt. Ik kreeg ondertussen bijna geen adem meer door de rook. Ik moest telkens hoesten. We hebben een raam open gedaan en zijn bij dat raam blijven wachten op de politie."

Mario en Sunette schrikken zich kapot. "Ik dacht dat het de gasleiding was. Dus ik ben snel gaan kijken wat er aan de hand was en of er geen gas lekte", vertelt Mario. Hij gebruikt zijn telefoon als zaklamp en loopt naar de trap. Dan, twintig seconden na de eerste klap, gaat een tweede explosief af. "Ik zag een flits en voelde een schokgolf. Ik zag vervolgens alleen maar rook en stof. Het rook heel sterk naar buskruit. Toen ben ik meteen naar mijn vrouw gegaan, we moesten natuurlijk zo snel mogelijk weg daar."

Eenmaal buiten spreken ze nog even met de toegesnelde burgemeester Jos Wienen. Waarschijnlijk door de schrik, hebben ze dat niet meteen door. "Ik schaamde me daar een beetje voor", lacht Sunette. "Maar hij was echt ontzettend vriendelijk." Vervolgens worden ze naar een hotel in de stad overgebracht.

"Ik was ondertussen wel bang dat er nog een derde explosie zou volgen. De politie wilde ook eerst zeker weten dat er niet nog meer explosieven lagen. Toen bleek dat dat niet zo was, konden we met hulp van de brandweer hier weg", aldus Sunette.

De twee daders vluchten weg met een scooter of motorscooter. Een politiehelikopter gaat naar ze op zoek, maar tevergeefs. Terwijl de winkel onder hun voeten compleet in puin ligt, moeten Mario en Sunette nog even wachten totdat ze helemaal veilig zijn.

Mario, Sunette en poes Valentine komen vandaag ook even kijken hoe hun woning eraan toe is en of het misschien mogelijk is om wat kleren te pakken. Ze hebben gehoord dat de schade mee lijkt te vallen. "De meterkast is in ieder geval volledig ontzet en er is een radiator kapot. En waarschijnlijk liggen er wel wat boeken op de grond."

Nachtmerries

Het Zuid-Afrikaanse stel spreekt redelijk luchtig over wat ze is overkomen, maar afgelopen nacht was niet makkelijk. "Ik heb wel last van nachtmerries gehad. Het is moeilijk om die gedachten uit te zetten. Ze zeggen dat het na drie dagen wel beter wordt, dus ik kan niet wachten tot het zover is", aldus Sunette.

Vanavond slapen ze bij familie in Zandvoort. "De gemeente en de hulpdiensten hebben ons in ieder geval uitstekend geholpen, daar zijn we heel blij mee."