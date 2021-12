Hoe het kabinet Kerstmis stal: "Horeca wordt wéér oneerlijk streng aangepakt"

December is in betere tijden een 'knalmaand' voor de horeca, maar opnieuw gooien de coronamaatregelen - met de verlengde avondlockdown - roet in het feestmaal. Restauranteigenaren zien tonnen in rook opgaan, terwijl supermarkten een recordomzet draaien. "Het is een grote teringzooi in dit land. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, kies dan voor een harde lockdown; dat heeft tenminste effect", reageert Jef van sterrenrestaurant Bij Jef op Texel.

Jef Schuur, eigenaar van restaurant Bij Jef op Texel - Privéfoto

Restaurant- en hoteleigenaar Jef houdt zijn deuren gesloten tijdens kerst. "Wat we overhouden aan afhalen, leveren we weer in op financiële steun, dus we zijn dicht tijdens de feestdagen", verklaart hij hoorbaar gefrustreerd tegen NH Nieuws. Door de avondlockdown loopt de ondernemer naar eigen zeggen 2,5 ton aan omzet mis en blijft hij zitten met een halve ton aan kosten. "De saamhorigheid is er totaal niet. Supermarkten en slagers draaien fantastisch. Waarom worden winkels niet tijdelijk gesloten? Dan bereik je veel meer in korte tijd. Verdeel de pijn. Hele gezinnen gaan hieraan kapot." Hetzelfde gezeik Hij vreest voor grote samenkomsten en illegale feestjes tijdens kerst en nieuwjaar. "We zitten helemaal klem tussen de regels. Ik ben echt over de zeik. Met zo weinig besmettingen in de horeca, dankzij alle genomen maatregelen, snap ik deze keuze ook echt niet. Met de feestdagen zoekt iedereen elkaar natuurlijk gewoon thuis op, bedenk zelf maar wat dat met de besmettingsaantallen doet." Door de uitzichtloze situatie besloot de ondernemer zijn eigen plan te trekken: "We gebruiken deze tijd om nieuwe dingen te ontwikkelen, zoals aangepaste openingstijden en vakanties. Volgend jaar zitten we in hetzelfde gezeik, dus we gaan de boel anders inrichten. Uiteindelijk komen we er sterker uit. Ons krijgen ze niet klein."

Quote "De horeca wordt weer keihard aangepakt, terwijl het uitstekend verliep met looproutes en een ruimere opzet" Frank Velthuyse, Maître en sommelier restaurant Soigné in Bussum

Ook maître en sommelier Frank Velthuyse snapt niet dat de sector telkens aan het kortste eind trekt. "Er zit geen logica in de regels. In winkels en supermarkten staat iedereen hutje mutje, maar de horeca wordt weer keihard aangepakt. Terwijl het uitstekend verliep met looproutes en een ruimere opzet", reageert hij tegenover NH Nieuws. Enorme verliezen Uit vrees voor strenge maatregelen, hakte de eigenaar van Soigné al vroeg de knoop door om tijdens de feestdagen alleen open te zijn voor afhaalmenu's. "Vorig jaar was dat een succes, dus we gaan nu maar weer vol voor die kerstmenu's." Toch loopt het sterrenrestaurant in Bussum deze maand zo'n twintig procent aan omzet mis. "We draaien enorme verliezen en het eigen risico van ondernemers houdt uiteindelijk ook op. Mensen denken allemaal wel: 'Jullie krijgen toch subsidie?', maar we moeten al bijna twee jaar lang een groot deel van de gemiste inkomsten zelf ophoesten."

Eigenaren van hotel Merlet in Schoorl en maître/sommelier van restaurant Soigné in Bussum - NH Nieuws

In Schoorl hangt bij hotel en sterrenrestaurant Merlet een meer feestelijke stemming. Nadat het hotel veel annuleringen binnenkreeg omdat gasten niet de hele avond op de hotelkamer wilden blijven, bedacht eigenaar Martin van Bourgonje - tussen de regels door - een actieve avond vol entertainment. "Overdag is het restaurant gewoon open voor lunch. Aan het eind van de middag organiseren we een kerstborrel met amuses voor onze hotelgasten in de tuin en speelt een live-band sfeervolle kerstliedjes. We gaan onze gasten een onvergetelijke kerst bezorgen", vertelt hij opgetogen tegen NH Nieuws. Take-Away concert Na de borrel keert iedereen terug naar de hotelkamers, waar hen een driegangenmenu te wachten staat, met privé-optreden van een lokale gitarist. Als de borden leeg zijn, worden de gasten in groepjes meegenomen voor een Take-Away concert. "In onze demonstratiekeuken krijgen zij tijdens een Live Cooking uitleg over de bereiding en samenstelling van het tussen- en hoofdgerecht, wat daarna ook aan hen wordt geserveerd. Eenmaal terug op de kamer is het tijd voor het dessert en rijden er taart- en kaaskarren door de hallen." Inmiddels is het hotel alweer praktisch volgeboekt, dus genoeg reden voor blijdschap in huize Van Bourgonje. Desondanks leeft Martin erg mee met andere horeca-ondernemers. "Wij hebben een oplossing kunnen vinden, maar wij hebben daarvoor ook de mogelijkheden. Iedereen probeert positief te blijven, maar dit is ontzettend teleurstellend. Wéér een enorme klap voor de horeca."