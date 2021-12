Binnen een dag 12.000 euro ingezameld voor door plofkraak verwoeste gemakswinkel

De inzamelingsactie voor de eigenaren van de Haarlemse gemakswinkel die in de nacht van zondag op maandag door een plofkraak werd verwoest, heeft binnen een dag 12.000 opgebracht. Meer dan 600 donateurs hebben een duit in het zakje gedaan.

De inzamelingsactie is een initiatief van Noah, het nichtje van eigenaren Mike en Sandra. Nadat Noah hoorde dat de winkel van haar oom en tante door een explosief was verwoest, besloot ze direct digitaal met de pet rond te gaan. Met succes, want 24 uur later staat de teller al op 12.000 euro.

Wederopbouw

Op de website van de inzameling schrijft Noah dat ze haar oom en tante graag wil helpen. "Daar sta je dan, maanden en jaren hard te werken voor je geld. Is dat in een nacht volledig vernield, en precies in een maand waarin ondernemers iets willen verdienen." Ze hoopt dat haar oom en tante met het ingezamelde bedrag hun winkel snel weer kunnen opbouwen zodat ze weer klanten kunnen ontvangen.

Mike en Sandra zijn ontzettend blij dat hun nichtje in actie is gekomen, al zijn ze tot nu toe vooral bezig geweest met het inventariseren van de schade.

Plofkraak

Op beelden van een videodeurbel aan de overkant is te zien hoe twee mannen in de nacht van zondag op maandag een explosief plaatsen bij de zaak. Niet lang daarna vindt er een grote explosie plaats en vult de straat zich met rook. Daarna volgt er een tweede knal.

Artikel gaat door onder video