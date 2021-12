Den Helder wil bijstandsfraudeur (39) met Rolex en dure bolides voor 60.000 euro plukken

De gemeente Den Helder gaat via de rechter proberen om 60.000 euro terug te vorderen van een inwoner die jarenlang ten onrechte een bijstandsuitkering zou hebben ontvangen. De 39-jarige man liep tegen de lamp nadat hij vorig jaar was betrapt op rijden onder invloed.

Nadat de ademtest had uitgewezen dat hij met een slok op achter het stuur zat, werd hij door de dienstdoende agenten meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij 15.000 euro aan contant geld op zak had, waaronder biljetten van 500 euro. Ook droeg hij een 'zware gouden ketting en een Rolex-horloge'.

Verdenking witwassen

Hoewel zijn voorliefde voor contant geld en sieraden niet strafbaar is, kreeg de politie argwaan toen ze ontdekte dat de man al jaren een bijstandsuitkering ontving. Omdat hij niet wilde verklaren hoe hij aan het geld en de sieraden was gekomen, werd hij aangehouden op verdenking van witwassen en startte de politie een onderzoek.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man sinds 2016 jaarlijks veel meer uitgaf dan dat hij op papier aan inkomen had. Bovendien werd in zijn woning 'een grote hoeveelheid exclusieve dure merkartikelen aangetroffen, zoals damestassen, schoenen en riemen', schrijft de gemeente in een persbericht. De goederen met een waarde van 28.000 euro werden in beslag genomen.

Auto's op naam katvangers

Naast de merkartikelen werden ook meerdere bonnetjes en facturen gevonden van goederen die cash waren betaald. Daaronder waren ook 'meerdere duurdere auto's' die de verdachte met contanten had afgerekend. Om onder de radar te blijven, waren de kentekens van de betreffende auto's na aanschaf op naam van katvangers gezet.

De sociale dienst van de gemeente Den Helder heeft aangifte gedaan tegen de man, in de hoop dat ze hem voor 60.000 euro kan plukken. Ook de Belastingdienst doet nog onderzoek naar de man. Het Openbaar Ministerie besluit of en wanneer de man zich voor de rechter moet verantwoorden.